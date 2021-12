Ligue des Champions : contre qui va tomber le PSG en 1/8e de finale ?

C'est le charme de ce tirage attendu par les fans des 16 équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les clubs vont être fixé ce lundi midi et après il faudra attendre deux mois pour le PSG comme les autres clubs avant de jouer le match aller.

Après avoir terminé deuxième de sa poule, le PSG s'est mis dans le dur pour ce tirage puisqu'il va affronter un premier de poule (une tête de série). On retrouve dans le chapeau (en enlevant Lille et Manchester City que Paris ne peut pas affronter pour les huitièmes) deux clubs anglais (Liverpool et Manchester United), un Espagnol (Real Madrid), un club allemand (Bayern Munich), un Italien (Juventus Turin) et une équipe néerlandaise (Ajax Amsterdam).

Le Real Madrid, futur adversaire ?

Dans un tirage au sort, il y a une part de hasard mais aussi de probabilité. Déjà certains se sont lancés dans des calculs savants pour savoir contre qui le PSG a le plus de chance de tomber. Et c'est une vieille connaissance qui sort du chapeau des probabilités : le Real Madrid (19,36%). La maison madrilène ne brille pas forcément de mille feux cette saison et sur le papier le PSG ne serait pas mécontent de tomber contre l'équipe de son ancien coach, Carlo Ancelotti.

Car soyons honnête, au vu des formes du moment, il faut absolument que le PSG évite Liverpool (17,86%) et le Bayern Munich (13,53%). En revanche, la Juventus Turin (17,86%), Manchester United (17,86%) ou Ajax Amsterdam (13,53%) semblent des adversaire qui n'ont pas forcément envie de croiser la route du PSG dès les huitièmes de finale.

Le tirage a lieu ce midi à Nyons en Suisse. L'Uefa rappelle que les têtes de séries joueront le match retour à domicile et que la règle du but à l'extérieur ne sera plus le critère pour les départager et la qualification se jouera sur une prolongation et d'éventuels tirs au but. La date des rencontres : match aller, 15-16 ou 22-23 février et match retour, 8-9 ou 15-16 mars.