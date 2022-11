Ligue des champions : contre qui le PSG peut tomber en huitième de finale ?

Depuis 11 ans, le PSG a son rond de serviette à la table des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Chaque année à ce stade de la compétition, les fans du club attendent avec impatience le nom de l'adversaire que Paris va croiser en février prochain. Le tirage au sort pour les huitièmes a lieu ce lundi midi, qui sont les adversaires probables du Paris Saint-Germain ?

Après avoir terminé deuxième de la poule H, le PSG a de forte chance de tomber ce lundi midi contre un gros, voire très gros morceau. On retrouve dans le chapeau 1 des équipes comme Naples (Ita), le FC Porto (Por), le Bayern Munich (All), Tottenham (Eng), Chelsea (Eng), Real Madrid (Esp), Manchester City (Eng). Seule équipe que Paris ne peut pas affronter, le Benfica Lisbonne qui a terminé devant le PSG dans la poule H.

Si le PSG évite un très gros, on parlera de chance au tirage ! © AFP - Jean-Michel CORNU, Kenan AUGEARD / AFP

PSG - Bayern Munich, l'affiche la plus probable

Sur le papier, il serait préférable pour le PSG de tomber sur Tottenham ou encore le FC Porto qui semble les équipes les plus accessibles pour ces huitièmes de finale. Mais niveau statistique, l'adversaire le plus probable pour le Paris-saint-Germain est le Bayern Munich, car ce dernier ne peut affronter aucun des trois clubs allemands du chapeau 2 , ni d'ailleurs l'Inter Milan, présent dans son groupe. Paris a donc 19,46% de chance (si on appelle ça de la chance) de tomber sur le Bayern mais aussi 17,01% de chance de tomber sur le Napoli.

Plus de trois mois d'attente...

Habituellement, le tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des champions a lieu à la mi-décembre. Mais à cause de la Coupe du Monde au Qatar (20 nov - 18 déc), la compétition s'est terminée début novembre et l'Uefa a décidé d'effectuer dans la foulée le tirage au sort pour des matchs qui ne vont pas se jouer avant la mi-février. Une éternité pour les clubs et leurs fans, puisque les dates des huitièmes aller sont fixés au 14 et 15 ou 21 et 22 février et les matchs retour eux sont prévus le 7 et 8 ou 14 et 15 mars 2023.