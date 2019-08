Ligue des Champions : le PSG avec le Real Madrid, Lyon avec Benfica, Lille avec Chelsea

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions avait lieu ce jeudi soir à Monaco. Paris se retrouve face au Real Madrid. Lyon hérite d'un groupe équilibré, et Lille d'adversaires prestigieux. La compétition commence le 17 septembre.

Ils connaissent désormais leurs adversaires. Le PSG, Lyon et Lille, les trois clubs français engagés en Ligue des Champions, ont connu des sorts divers lors du tirage au sort de la phase de groupe par l'UEFA ce jeudi soir à Monaco.

Paris face au Real Madrid, groupe équilibré pour Lyon, adversaires prestigieux pour Lille

Le choc des poules opposera le PSG au Real Madrid, aux côtés de Bruges et Galatasaray dans le groupe A. Lyon a hérité d'un groupe équilibré avec le Zenith Saint-Pétersbourg, Benfica et RB Leipzig. Lille se retrouve dans le même groupe que Chelsea, l'Ajax et Valence.

Les autres affiches

Parmi les autres affiches, la Juventus Turin affrontera l'Atlético Madrid, et Tottenham, finaliste de la saison précédente sera opposé au Bayern Munich. Liverpool, le tenant du titre, retrouvera Naples comme la saison passée en phase de groupes, alors que le groupe le plus dense comporte Barcelone, Dortmund et l'Inter Milan.

Les huit groupes

Groupe A : Paris SG, Real Madrid, Club Bruges, Galatasaray

Groupe B : Bayern Munich, Tottenham Hotspur, Olympiakos, Etoile rouge de Belgrade

Groupe C : Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta Bergame

Groupe D: Juventus, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moscou

Groupe E : Liverpool, Naples, Salzbourg, Genk

Groupe F : FC Barcelone, Borussia Dortmund, Inter Milan, Slavia Prague

Groupe G : Zenith Saint-Pétersbourg, Benfica Lisbonne, Lyon, RB Leipzig

Groupe H : Chelsea, Ajax Amsterdam, Valence, Lille

La compétition commence le 17 septembre

La phase de groupes se déroule du 17 septembre au 11 décembre. Les 8e de finale auront lieu en février, les quarts de finale et les demi-finales en avril et en mai et la grande finale se tiendra le 30 mai 2020 au stade olympique Atatürk d'Istanbul, en Turquie.