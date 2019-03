Ligue des Champions : découvrez les affiches des quarts de finale

Alors que plus aucun club français n'est en lice après élimination, de Paris et Lyon dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, le tirage au sort des quarts de finale a donné de belles affiches.

Les affiches des quarts

Manchester United - FC Barcelone

Juventus Turin - Ajax Amsterdam

Tottenham - Manchester City

Liverpool - Porto

.

Le choc opposera Manchester United, tombeur du PSG, au FC Barcelone de Lionel Messi, vainqueur de Lyon. Autre affiche qui fait saliver : la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo affrontera l'Ajax Amsterdam.

Un duel 100% anglais opposera Tottenham à Manchester City, alors que Liverpool hérite d'un tirage favorable avec Porto.

Les quarts de finale ont lieu les 9-10 (aller) et 16-17 avril (retour).

Les futures demi-finales connues à l'avance

Le vainqueur du quart de finale entre l'Ajax et la Juve sera opposé au tour suivant à un club anglais, Tottenham ou Manchester City.

L'autre demi-finale opposera le vainqueur de Liverpool-Porto et celui de Manchester United-Barça.

Les demi-finales aller se joueront le 30 avril et le 1er mai, une semaine avant la manche retour prévue les 7 et 8 mai. La finale se tiendra le 1er juin au stade Metropolitano à Madrid.