Ligue des Champions : des airs de finale pour le Stade Rennais à Krasnodar

Plus que jamais, le Stade Rennais a besoin d'une victoire ce mercredi soir, en Ligue des Champions face à Krasnodar. D'abord pour continuer le parcours européen. Une victoire est synonyme de troisième place et donc d'une qualification en 16e de finale de l'Europa League.

Mais aussi et surtout, parce que ce serait mettre fin à une série noire (une seule victoire en 11 matchs). En Ligue des Champions les Rennais sont toujours en quête de leur première victoire. Pourtant l'équipe a été loin d'être ridicule jusqu'ici. Mais comme le reconnaît Julien Stéphan, l'entraîneur, "cette compétition est impitoyable en terme d'efficacité. C'est redoutable, parce que la moindre erreur est sanctionnée." Face à Krasnodar il faudra montrer que tous ces enseignements ont été assimilés. "Il y a des dynamiques de match à respecter", explique Julien Stéphan. "Valider dans nos temps forts et faire très attention à la moindre perte de ballon dans les 30 mètres parce que c'est sanction immédiate. Tout ça on l'a par moment subi, par moment vécu."

"On va aller chercher les points"

L'enjeu de la troisième place et la qualification en Europa League dans les têtes. Mais malgré tout Hamari Traoré veut se montrer fier de ce qui a déjà été accompli. Comme quand on lui pose la question de savoir si une quatrième place serait un échec. "Pourquoi un échec ? Le club a disputé pour la première fois la Ligue des Champions. C'est un grand honneur. On n'a pas déçu nos supporters lors du match aller contre Krasnodar et Chelsea. Il faut être fier de ce que les joueurs ont montré." L'international malien est déterminé à évacuer les éventuelles frustrations des derniers résultats en Ligue des Champions. "On n'a pas eu le résultat qu'on souhaitait mais on va aller en chercher un à Krasnodar. Prendre les points ou pourquoi pas un point. Si on reste dans notre bulle je pense que ça pourra passer."

Et il compte aussi s'appuyer sur la présence du public. Parce que 10.000 spectateurs russes sont autorisés au stade. Et s'ils seront derrière Krasnodar, Hamari Traoré comme Julien Stéphan veulent s'en servir à leur avantage. "Ca va galvaniser tout le monde, eux mais nous aussi. Pour nous c'est une source de motivation supplémentaire également."

Trouver un supplément d'âme

Quoi qu'il en soit l'entraîneur Julien Stéphan est persuadé que tout son groupe part à 200% chercher une victoire. "On y va avec une grande détermination, une grande volonté, beaucoup de motivation. Je ne sais pas quel sera le résultat mais je suis convaincu que les joueurs seront investis d'une mission."

Ils devront trouver un supplément d'âme, qui semble perdu, pour aller chercher cette victoire tant attendue face à Krasnodar.