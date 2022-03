Ligue des champions : du rire aux larmes pour les supporters du PSG

Tout avait pourtant bien débuter pour les supporters du Paris Saint-Germain. Réunis dans un cortège organisé par le Collectif ultra Paris à quelques encablures du stade Santiago-Bernabéu, cinq cents fans rouge et bleu ont déambulé dans les rues, à grand coup de chants et de fumigènes jusqu'à l'enceinte madridiste, dans une belle ambiance.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans les tribunes, les 1800 fans parisiens ont fait plus de bruit que les 58 000 Madrilènes, jusqu'à cette fatidique 60e minute, et l'erreur de Gianluigi Donnarumma, synonyme d'égalisation pour le Real. La suite, on la connaît: 2-1, puis 3-1 et la Maison blanche grâce à un Karim Benzema puissance 3 qualifiée pour les quarts de finale.

Une heure après le coup de sifflet final, les supporters du Paris Saint-Germain sortent enfin du stade Santiago-Bernabéu, théâtre d’un énième cauchemar européen. Anthony, le regard dans le vide, a beau se refaire le film du match, il ne comprend pas comment Paris a pu sombrer de cette manière. "C'est un sketch", s'emporte-t-il au micro de France Bleu Paris. "On prend deux buts en 20 minutes, on fait n'importe quoi, je suis très déçu."

Pochettino dans le viseur des supporters, Mbappé épargné

Joueur, staff, dirigeants tout le monde en prend pour son grade, Grégoire en veut lui particulièrement à un homme. "Ils devraient virer Pochettino dès ce soir, il faut tout changer, les joueurs, le staff, les dirigeants", lance-t-il. "Kylian Mbappé a raison de vouloir partir, qu'il reste à Madrid ce (mardi) soir. Il a bien raison."

Kylian Mbappé, seul joueur sauvé par la vindicte parisienne. "C'est peut-être le seul qui avait une raison de ne pas jouer ce soir, et c'est celui qui a fait le meilleur match", lâche Mohamed. "Il peut partir par la grande porte, on ne peut même pas lui en vouloir."

D'autres joueurs sont moins épargnés, c'est le cas par exemple de Lionel Messi et de Neymar: "Ils sont en préretraites, ils ne font jamais la différence", s'énerve Samir. "Il faudrait tout changer, mais on sait que ça n'arrivera pas. On fait la connerie d'y croire à chaque fois."

Je suis abonné, mais je ne sais pas, si je vais retourner au stade, j'en ai marre - Thierry, supporter

Avec cette élimination, Paris n’a plus que le championnat, qui est déjà quasiment plié, alors la fin de saison risque d’être longue pour les supporters. "Le championnat, on s'en fout, la Coupe de France on est éliminés, la saison est finie", s'agace Thibault.

Des supporters dépités qui auront l’occasion d’exprimer leur mécontentement dimanche, à 13h avec la réception de Bordeaux au Parc des Princes.