Ligue des Champions : "on est tous Parisiens" estime Alliou Dembélé, capitaine du Stade Lavallois

Alliou Dembélé a été préformé au club du Paris Saint-Germain entre 2002 et 2004. L'actuel milieu de terrain du Stade Lavallois trépigne donc d'impatience avant la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich.

Ce dimanche soir à 21h, Alliou Dembélé sera comme la plupart des amoureux du football : devant sa télé, à regarder la finale de la C 1 entre le Bayern Munich et Paris Saint-Germain. Le joueur mayennais, préformé au club parisien (2002-2004) y croit dur comme fer pour les hommes de Thomas Tuchel, et il regardera la rencontre avec d'autres joueurs du Stade Lavallois.

"On va se réunir et regarder ça tous ensemble. Je pense que c'est la bonne année pour le PSG. C'est vrai que le Bayern est une immense équipe mais avec Neymar et Mbappé, Paris a de grosses possibilités offensives. On verra, bien mais cette année je la sens bien ! Avec l'Atalanta et Leipzig, Paris a eu un parcours un peu plus facile mais il fallait les gagner ces matchs-là. Ce sont aussi de bonnes équipes. Les joueurs parisiens sont en confiance et je les vois gagner" analyse le capitaine du Stade Lavallois.