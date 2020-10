Ligue des Champions. Etienne Didot : "Tout le peuple breton sera derrière le Stade Rennais"

Ce mardi soir, le Stade Rennais deviendra le 15e club français à disputer un match des groupes de la Ligue des Champions, et le premier club de la Bretagne administrative à pouvoir se vanter d'un tel accomplissement. Ce sera face aux russes de Krasnodar, dans un Roazhon Park qui accueillera 5000 abonnés. Le paimpolais Etienne Didot, ancien milieu de terrain et capitaine du Stade Rennais y voit un événement "historique" pour le club.

France Bleu Armorique : On parle de match historique, qu'est ce que ça représente pour un club comme le Stade Rennais ce match de Ligue des Champions, cette première ce soir ?

Etienne Didot : Je pense que vous n'en faites pas trop quand vous parlez d'un match historique pour le club, c'est quelque chose d'extraordinaire, un aboutissement de ces dernières saisons. Maintenant, il faut en profiter vraiment !

FBA : Julien Stéphan disait hier que les joueurs l'avaient mérité, vous êtes d'accord avec lui ?

Etienne Didot : Oui, complètement, ils ont prouvé avec un beau parcours en Europa League qu'ils étaient capables d'être performants sur la scène européenne, ils ont gagné la Coupe de France, ils se sont qualifiés en Ligue des Champions, certes sur une saison qui n'est pas allé à son terme, mais en faisant une belle saison. C'est complètement mérité, à eux d'en profiter et de montrer qu'ils sont au niveau.

FBA : Est-ce que vous croyez que les joueurs vont supporter cette pression, on a beaucoup parlé de l'hymne notamment et de tout ce qui entoure cette compétition ?

Etienne Didot : Oui, pour un joueur c'est exceptionnel, moi j'ai pas eu la chance de le vivre, on a été proches de se qualifier il y a quelques années mais à la dernière minute du championnat on en a été privés (lors de la saison 2006/2007, NDLR)... Mais c'est quelque chose d'exceptionnel je pense pour un joueur de football de pouvoir la jouer déjà c'est magique. Après au-delà de ça il faut que les joueurs passent à l'étape supérieure, c'est magique de la jouer, mais il faut qu'ils se sentent capables de performer et je pense qu'ils le sont.

Etienne Didot face au Lyon de Florent Malouda lors de la saison 2003/2004 © Maxppp - Stéphane Guiochon/PHOTOPQR/LEPROGRES

FBA : Il n'y aura que 5000 spectateurs à cause de la crise sanitaire, c'est forcément une déception quand on est joueur de ne pas avoir tous ses supporters autour ?

Etienne Didot : Quand on est joueur et quand on est supporter aussi du club c'est terrible de vivre ces moments là dans la période actuelle. Après ça ne va pas complètement gâcher la fête parce qu'ils auront tout le peuple breton derrière eux. Mais qu'ils ne puissent pas avoir un stade bouillant derrière eux comme ces dernières saison, c'est vraiment frustrant. Après les joueurs savent que c'est historique, que c'est magique, la musique le leur rappellera en rentrant sur le terrain, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème pour la motivation en tout cas !

France Bleu Armorique : Vous l'avez un peu évoqué Etienne, vous aussi vous avez failli y participer jusqu'à ce fameux but de Fauvergue en 2007, est-ce que la blessure est refermée avec cette qualification ?

Etienne Didot : Ca reste du football donc on ne peut pas parler de blessure. Ce sont des faits marquants dans une carrière parce que ça aurait pu être des moments magiques pour le club et pour moi personnellement. Mais c'est comme ça c'est la vie d'un footballeur, il y a des déceptions et des joies, mais je suis très très heureux en tout cas que le club puisse vivre ces moments-là parce qu'il le mérite. Pour tous les dirigeants, pour tous les salariés que je recroise quand je vais aux matchs au Roazhon Park ça me rend très heureux pour eux.

FBA : Au-delà des dirigeants et des salariés, est-ce que vous diriez que c'est un grand moment pour toute la région ?

Etienne Didot : Oui complètement ! Je suis comme ça, quand il y a une équipe en Bretagne qui a de bons résultats je suis supporter. moi j'ai eu la chance d'être formé et de jouer à Rennes donc c'est quelque chose de particulier. Mais ce soir c'est toute la Bretagne qui doit être derrière le club, tous les bretons, tous les amoureux du foot. C'est magnifique pour la région.

FBA : Vous êtes de Paimpol, même là-bas on va supporter les Rouge et Noir ?

Etienne Didot : Oui hier soir je dînais encore à Paimpol et tout le monde en parlait donc du côté de Paimpol en tout cas les gens sont derrière le Stade Rennais mais je pense qu'au-delà de ça la France entière se rend compte que Rennes est un club qui peut gagner, qui peut avoir des résultats.

FBA : Rennes a ses chances dans ce groupe face à Krasnodar mais surtout Séville et Chelsea ?

Etienne Didot : Bien sûr qu'ils ont leurs chances ! Il ne faut jamais enterrer un club en avance. Dans le football on a vu ces dernières semaines que tout peut arriver. Donc évidemment, j'espère que les joueurs sont sûrs de ça, qu'ils en sont convaincus. Après on verra ce qu'il se passera mais pour moi ils ont complètement leurs chances dans ce groupe.

FBA : Votre pronostic pour ce soir ?

Etienne Didot : Je vois une victoire du Stade Rennais, je suis un petit peu chauvin. Il faut quand même se méfier de Krasnodar, on a toujours l'impression que c'est une équipe moyenne parce qu'on ne la connaît pas. Ce ne sera pas facile mais je vois une victoire 2-1 du Stade Rennais.