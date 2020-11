Ligue des Champions : face à Chelsea, l'outsider rennais veut faire mieux qu'à Séville

Julien Stéphan, Benjamin Bourigeaud, Steven Nzonzi et Adrien Truffert lors du dernier entraînement des Rouge et Noir avant de s'envoler pour Londres

L'axe de progression est clairement ciblé : contre Séville, Rennes a failli dans ses sorties de balle. Julien Stéphan est clair : "Il y en a plusieurs, mais l'un des clés de ce match ce sera d'être plus performant dans l'utilisation du ballon que ce que l'on a pu l'être à Séville, avoir des temps de possession plus longs, pour aller fois se donner de l'oxygène et créer du doute chez l'adversaire. En redoublant les passes, en les déséquilibrant, en mettant des ballons aussi dans la surface de réparation pour les obliger à défendre. Ce sera l'un des clés par rapport à la semaine dernière."

Car Rennes se plait avec le ballon. En Ligue 1, seul le PSG affiche une possession moyenne supérieure à celle du Stade Rennais. Les Rouge et Noir ont le troisième meilleur taux de passes réussies (85,3%) et le meilleur nombre de mètres gagnés par la passe depuis le début du championnat*. Rennes sait utiliser le ballon, le confisquer et le faire vivre. A Séville, les absences de Camavinga et de Nzonzi, qui sera présent face à Chelsea, avaient pesé.

Mais en face, Chelsea aussi vit mieux avec le ballon en sa possession. En Premier League, Les Blues affichent un taux inférieur mais proche de celui de Rennes en Ligue 1. Alors chez une équipe composée de joueurs qui font partie des meilleurs de la planète, qui a dépensé 250 millions d'euros sur le marché des transferts, Julien Stéphan sait qu'il devra s'adapter : "Il y a de fortes chances qu'ils aient un peu plus le ballon que nous, mais ce que je ne veux pas c'est qu'il y ait trop de décalage au niveau de la possession. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, Chelsea n'est pas uniquement une équipe de possession, c'est aussi une équipe redoutable à la transition, grâce à des joueurs comme Havertz, Ziyech ou Werner qui prennent très très bien la profondeur. Ils sont dangereux en attaque placée mais aussi, et surtout, lorsqu'elle récupère le ballon et qu'elle se projette. Il faudra être à la fois extrêmement rigoureux sur le plan défensif pour réduire les espaces, mais aussi être très juste quand on aura le ballon pour ne pas le perde dans des zones dangereuses."

Rennes avance masqué

Si Julien Stéphan a semble-t-il comme toujours très bien étudié son adversaire, difficile de savoir si son homologue Frank Lampard en a fait de même. Aucune question ne lui a été posée sur Rennes, et le coach anglais n'a pas évoqué son adversaire de lui-même. Rennes avance masqué et l'indifférence provoquée par son club n'est pas étonnante pour Julien Stéphan : "Je comprends que pour un club du prestige de Chelsea, affronter le Stade Rennais pour qui c'est la première campagne de Ligue des Champions, je comprends que pour eux ce soit une évidence qu'il y ait une victoire au bout. C'est à nous de tout faire, de tout mettre en oeuvre pour être le poil à gratter, pour les faire douter et faire la plus grande performance possible. Mais ça passera forcément en élévant considérablement notre niveau de jeu."

Les belles histoires européennes se construisent dans la peau de l'outsider, un costume qui sied généralement bien aux Rennais.

