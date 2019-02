Ligue des Champions : face au FC Barcelone, Lyon veut prouver qu'il est de retour parmi les "grands" d'Europe

Lyon sera notamment privé de Fekir, les incertitudes persistent pour Ndombélé et Denayer.

C'est le retour des grandes soirées européennes pour l'Olympique lyonnais, qui affronte ce mardi le FC Barcelone, en huitième de finale de Ligue des Champions. Les hommes de Bruno Genesio, qui reçoivent à domicile pour ce match aller, vont tenter de créer l'exploit afin de rester dans la course à la qualification pour les quarts.

Le défi est de taille face au quintuple champion d'Europe, que l'OL n'a jamais battu en quatre matchs de Ligue des Champions. La dernière opposition remonte à la saison 2008-2009. Le grand Lyon des années 2000 arrivait alors en fin de cycle, et le Barça s'était qualifié pour les quarts de finale (1-1, 5-2). "Soirée exceptionnelle", "millions de téléspectateurs", "envie incroyable" : malgré les superlatifs de rigueur du côté du président Aulas, le rendez-vous s'annonce compliqué.

Un grand absent et des incertitudes

D'autant que Lyon devra se passer de son maître à jouer, Nabil Fekir, suspendu pour une succession d'avertissements en phase de poules que les Lyonnais ont terminé invaincus (une victoire, cinq résultats nuls). Un handicap certain car l'international français a marqué à chaque fois dans les grands matches, en Ligue des Champions et en championnat (contre Manchester City, Shakhtar Donetsk, PSG).

Et la liste des absents pourrait s'allonger, car des incertitudes persistent sur l'état de forme de Tanguy Ndombélé et Jason Denayer, a annoncé lundi l'entraîneur. Si le second, pilier de la défense lyonnaise, venait à manquer, Bruno Genesio pourrait être amené à modifier son organisation tactique, avec tous les risques que cela comporte face à une équipe comme Barcelone.

#OLFCB "On a encore quelques incertitudes concernant Tanguy Ndombele et Jason Denayer. L'équipe de départ est clair pour demain. Elle peut encore changer si un joueur est incertain. Il faudra réduire l'influence de Lionel Messi." — Olympique Lyonnais (@OL) February 18, 2019

Régulièrement stigmatisé pour son irrégularité, Lyon pourra cependant compter sur sa détermination et la confiance engrangée lors des grands matchs depuis le début de la saison. Ce sera en tout cas l'exemple à suivre mardi pour au moins rêver jusqu'au 13 mars, date du match retour à Barcelone.