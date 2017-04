Ligue des Champions Féminine : 15 000 places déjà vendues, la billetterie pour PSG - FC Barcelone cartonne

Un record va être battu samedi au Parc des Princes à l'occasion de la demi-finale de Ligue des Champions qui va opposer le PSG au FC Barcelone (17h). Le club de la capitale a déjà vendu 15 000 billets. Du jamais vu pour un match de football féminin à Paris, l'ambiance s'annonce belle.

Et si la barre des 20 000 spectateurs étaient atteintes samedi ? Et si les footballeuses du PSG jouaient dans un Parc des Princes très bien garni ? En tout cas c'est la tendance, puisque le Paris-Saint-Germain a déjà vendu 15 000 tickets. Du jamais vu au PSG pour un match de football féminin. Devant cette affluence record, puisque la barre des 20 000 supporters va être dépassée largement, le club demande aux fans de venir tôt samedi pour prendre place dans le stade. D'ailleurs, la billetterie en ligne sera ouverte jusqu'au coup d'envoi (17h). Une politique tarifaire basse (10 euros le ticket), le résultat du match aller (victoire 3-1 du PSG) et la venue du FC Barcelone expliquent l'engouement du public parisien pour les joueuses du PSG qui sont à un match de la Finale de la Ligue des Champions.