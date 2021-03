Ligue des Champions féminine : défaite cruelle du PSG contre Lyon (0-1)

Caramba, encore raté. Décidément, l'OL est bien la bête noire de l'équipe féminine du Paris Saint-Germain. Les Lyonnaises sont venues gagner au Parc des Princes ce mercredi soir, en quart de finale aller de la Ligue des Champions (0-1). Déjà, l'année dernière, Lyon avait éliminé Paris en demi-finale de la compétition, mais avait aussi privé le PSG de titre en championnat et en coupe de France. L'Olympique Lyonnais prend donc une option avant le match retour, mercredi 31 mars, à Lyon.

Rageant

Pourtant, ce sont les joueuses d'Olivier Echouafni qui se sont montré le plus dangereuses en première période, grâce à un pressing efficace. Mais Katoto buttait sur Bouhanni lors d'un duel (12e) avant de placer une tête juste à côté de la cage lyonnaise (39e). La chance était passée, car en deuxième période Lyon mettait le pied sur le ballon et accélérait. En face, les Parisiennes, mises à l'isolement forcé pendant plus d'une semaine, manquaient de rythme et certaines joueuses souffraient même de crampes. Et avec la fatigue vient le manque de lucidité... et de réussite. À cinq minutes du terme, Paredes, la capitaine parisienne, tentait de dégager son camp, mais la frappe était contrée par la main de sa coéquipière Formiga, dans la surface de réparation. Le pénalty était transformé par la capitaine de l'OL, Wendie Renard : 1-0 pour Lyon à la 86e, et à la fin du match quelques minutes plus tard.