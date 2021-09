Girondins de Bordeaux : l'équipe féminine éliminée de Ligue des champions aux penalties (3-2)

Les féminines des Girondins de Bordeaux sont passées tout près d'une qualification en poules de Ligue des champions. Mais après avoir gagné à domicile face à Wolfsburg ce mercredi (3-2) elles sont éliminées, aux penalties, devant un public nombreux qui n'a jamais cessé de les soutenir : 2500 personnes ce mercredi soir à Libourne, dont au moins 200 Ultras. L'équipe féminine des Girondins de Bordeaux, peut-être stressée par l'enjeu, a souffert face aux Allemandes, surtout lors de la première mi-temps, achevée à 1-1. En seconde période, bien plus entreprenantes, les Bordelaises sont passées devant (2-1) pour s'offrir une prolongation à l'issue de laquelle elles sortent de la Ligue des champions (3-2, 3 tirs au but à 0). Par la grande porte.

L'erreur d'Anna Moorhouse plombe Bordeaux

Bordeaux aurait pu bénéficier d'un penalty pour une main à la 20e minute mais ce sont bien les Allemandes qui dominent : après plusieurs sauvetages dans leur surface, les Bordelaises craquent sur une erreur de leur gardienne Anna Moorhouse. Sollicitée en retrait par sa défense, elle manque son dégagement et Pajor ne se fait pas prier pour marquer sans opposition (25e, 0-1). Anna Moorhouse est remplacée à la mi-temps par sa doublure Mylène Chavas.

C'est aussi sur une erreur que Katja Snoeijs égalise pour Bordeaux (36e, 1-1). On se doute qu'à la mi-temps, Patrice Lair ne fait pas de cadeaux à ses joueuses : l'équipe qui revient sur la pelouse montre un visage plus séduisant, récompensé par un but superbe, une lourde frappe signée Mélissa Gomes (68e, 2-1). Au bord de la rupture en fin de match, les Girondines tiennent le coup face aux assauts de Wolfsburg et gagnent le droit de filer en prolongation.

Physiquement plus fraîches, les Allemandes égalisent rapidement (102e, 2-2). Bordeaux, virtuellement éliminé et en souffrance, recule de plus en plus. Il faut un éclair de Mickaëlla Cardia, déjà buteuse à l'aller et qui du haut de ses 21 ans offre à Bordeaux une séance de tirs au but (118e, 3-2). Malheureusement, Bordeaux ne marque aucun de ses tirs et il suffit aux Allemandes d'en inscrire 3 pour se qualifier.