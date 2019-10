Ligue des champions féminine : " La porte des quarts de finale est ouverte", assure Olivier Echouafni

Paris, France

"On s'est mis dans les meilleures conditions, mais on a fait que la moitié du chemin", Olivier Echouafni préfère rester prudent avant la venue de Breidablik, ce jeudi, au stade Jean Bouin. Les féminines du PSG accueillent les Islandaises en 8e de finale retour de Ligue des champions. Au match aller, les Rouge et Bleu s'étaient imposé 4 buts à 0. Une victoire synonyme de grand pas vers la suite de la compétition européenne, "la porte est ouverte" assure dans un second temps l'entraîneur parisien.

Une équipe légèrement remaniée

Avec le billet des quarts de finale (quasiment) en poche, Olivier Echouafni va pouvoir faire tourner un peu son effectif. "Pour être totalement transparent, il va y avoir une rotation et j'ai hâte de voir certaines filles qui ont eu peu de temps de jeu, mais qui travaille très bien, avec un très bon état d'esprit. Elles vont certainement manquer un peu de rythme, mais ça va me permettre de les voir sur un match de haut niveau où il va falloir mettre de l'intensité et jouer beaucoup sur l'aspect technique, ce qu'on avait fait à l'aller et ça avait très bien marché".