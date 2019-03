Ligue des Champions féminine : le PSG au pied du mur avant d'affronter Chelsea en quart de finale retour

Paris, France

C'est un match que vous allez pouvoir suivre en intégralité sur France Bleu Paris dès 19h ce mercredi. Une rencontre qui s'annonce pimentée car les joueuses du PSG ont perdu leur quart de finale aller face à Chelsea 2 buts à 0. Le score n'est certes pas insurmontable mais il va falloir quand même réaliser un grand match pour atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions.

"Une grande envie de réaliser un exploit"

Présent en conférence de presse d'avant match, Olivier Echouafni, l'entraîneur parisien, a donné le ton sur l'état d'esprit de son groupe avant ce match retour : "On a une grande envie d'être sur le terrain, de réaliser un exploit. Toute cette atmosphère autour de la Ligue des Champions, le groupe ne l'a pas intégré au match aller. Là, je sais que depuis trois jours, elles veulent prendre leur revanche. Ça va être très fort émotionnellement, on adore jouer ce genre de match."

"On compte sur l'appui fabuleux de nos supporteurs"

Ce mercredi soir, le stade Jean Bouin va accueillir au minimum 12.000 personnes. Les ultras du PSG (Collectif Ultras Paris) sont attendus en très grand nombre. Dans le milieu de football féminin, les ambiances électriques ne sont pas légion et le PSG compte bien s'appuyer sur ce soutien bruyant pour déstabiliser Chelsea. "C'est certain que l'ambiance électrique va nous aider, commente Olivier Echouafni, on compte sur l'appui fabuleux de nos supporteurs. Peu importe ce qu'il s'est passé au match aller. Je sais qu'ils vont être très très motivés pour pousser le groupe afin que les filles n'aient aucun regret."

PSG - Chelsea Women FC, match à suivre en intégralité sur France Bleu Paris avec Vanessa Lambert, Bruno Salomon, Eric Rabesandratana et Emilie Ros. Coup d'envoi à 19h.