Ligue des champions féminine : le PSG se ballade et régale face au Real Madrid (4-0)

C'est une belle et douce soirée que la section féminine du PSG a vécu au Parc des princes. Un public chaleureux et bruyant, une belle domination et une avalanche de buts, on ne pouvait pas demander mieux aux championnes de France qui pour la première fois de la saison jouaient dans le stade qui abrite habituellement les garçons.

Devant 20.000 spectateurs (dont 18.344 billets vendus), le PSG n'a jamais tremblé face au Real Madrid qui n'est pas encore un grand d'Europe sur scène du football féminin.

Festival de Marie-Antoinette Katoto

Dans cette rencontre maîtrisée, le PSG a rapidement ouvert la marque grâce à sa "serial buteuse" Marie-Antoinette Katoto qui a la 13ème minute de jeu s'est offert un face à face victorieux devant la gardienne madrilène. La suite de ce match est un attaque - défense où le PSG a tissé sa toile. Sara Däbritz a marqué le deuxième but avant la mi-temps (41',2-0). En deuxième période, Marie-Antoinette Katoto a inscrit un doublé d'une tête puissante (54', 3-0). Enfin à la 65', Rocio Galvez a marqué contre son camp le quatrième but parisien. C'est le 9ème match de la saison où le PSG n'encaisse pas de but (seul équipe en Europe dans ce cas).

Grâce à ce succès, le PSG prend seul la tête de la poule B. Prochain match en Ligue des champions, jeudi 18 novembre (21h) à Madrid mais avant cela les joueuses de Didier Ollé-nicolle sont attendues dimanche à Lyon pour le choc de la saison en championnat.