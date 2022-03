Ligue des Champions féminine : le PSG doit terminer le travail face au Bayern Munich

Dans un Parc des Princes qui va accueillir au minimum 25.000 spectateurs, le PSG accueille à 21h le Bayern Munich (All). Un quart de finale retour de Ligue des Champions que le club parisien aborde avec un léger avantage suite à sa victoire au match aller 2 buts à 1.

Dans une saison tumultueuse, la soirée qui arrive ressemble à une belle parenthèse pour les footballeuses du PSG. Les Parisiennes reçoivent le Bayern Munich à 21h ce mercredi au Parc des Princes. Un stade où habituellement ce sont les garçons qui jouent mais ce soir les footballeuses du PSG prennent le pouvoir et elles font recette.

Pour la première fois de son histoire la section féminine du PSG va évoluer devant plus de 25.000 spectateurs payants. Le club a en effet distribué seulement 1.500 places, le reste des tickets ont été achetés. Le précédent record de spectateurs date de 2017 où le PSG avait reçu 19.912 spectateurs au Parc des princes pour la réception du Fc Barcelone.

Retour de Paulina Dudek

Lors de sa conférence de presse d'avant match, l'entraîneur Didier Ollé-Nicolle a annoncé que pour la réception du Bayern Munich, le PSG enregistre le retour de la Polonaise Paulina Dudek, pilier de la défense parisienne, mais il doit se passer des services de sa milieu allemande Sara Däbritz, laissée au repos après le coup reçu à la tête à Munich la semaine dernière.

Attention à la marche quand même...

Cette rencontre, le PSG l'aborde en ballotage légèrement favorable grâce à son succès 2 buts à 1 au match aller. Mais les Allemandes du Bayern Munich, deux fois demi-finalistes sur les trois dernières saisons, n'ont pas dit leur dernier mot. A l'aller, la réduction du score de Klara Bühl en fin de match a relancé un suspense que Katoto, la machine à buts du PSG, pensait avoir éteint d'un doublé.

Important dans ce match comme chez les garçons cette saison, la règle du but à l'extérieur ne fonctionne plus. A la place, si les équipes sont à égalité, elles devront jouer deux périodes de prolongation de quinze minutes, puis d'éventuels tirs aux but.

Dans les autres 1/4 de finale : Mercredi 18h45 FC Barcelone - Real Madrid (3-1), Jeudi à 18h45 Wolfsburg - Arsenal (1-1) et à 21h Lyon - Juventus Turin (1-2)

PSG - Bayern Munich, quart de finale retour de Ligue des Champions, match à suivre en intégralité sur France Bleu Paris avec Pia Clemens, Bruno Hermant (Culture PSG) et Bruno Salomon.

