Ligue des champions féminine : le PSG éliminé en demi-finale après sa défaite face à l'OL

Ce samedi 30 avril, les Parisiennes se sont inclinées 1-2 face aux Lyonnaises en demi-finale retour de la Ligue des champions au Parc des Princes. L’OL s’est imposé avec une réalisation de la tête de la Norvégienne Ada Hegerberg (14’) puis de la Française Wendie Renard (83’).

Le PSG était revenu au score à la 62 minutes avec un but de Marie-Antoinette Katoto. Les Lyonnaises l’avaient emporté au match aller 3-2 et se qualifient pour leur dixième finale de Ligue des Champions. Les Parisiennes, encore une fois, échouent à remporter le trophée après deux finales perdues en 2015 et 2017.