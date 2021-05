Ligue des champions féminine : le PSG éliminé par Barcelone en demi-finale

La joueuse barcelonnaise Lieke Martens célèbre son but contre le PSG en demi finale de la Ligue des champions.

Pas de finale pour le PSG. Comme la saison précédente, les Parisiennes échouent en demi finale de la Ligue des champions féminine, battues par Barcelone (2-1) au match retour en Catalogne après un match nul (1-1) à Paris.

La Néerlandaise Lieke Martens a marqué un doublé (8e, 31e) avant que Marie-Antoinette Katoto ne réduise le score (34e), relançant les espoirs des joueuses d'Olivier Echouafni.

C'est pourtant le PSG qui avait le mieux débuté la partie, les joueuses tenaient le ballon et occupaient le camp catalan, jusqu'au premier but de Martens, servie en profondeur par Leila Ouahabi, qui a ouvert son pied droit pour catapulter le ballon dans la lucarne droite de Christine Endler, hésitante dans sa sortie.

L'attaquante néerlandaise a doublé la mise vingt minutes plus tard, après un beau travail de Caroline Graham Hansen sur l'aile droite, qui a fini par trouver le plat du pied gauche de Martens au second poteau (31e). Les Parisiennes ont souffert face aux ailières catalanes, souvent trouvées dans le dos de la défense. Trois minutes plus tard, Marie-Antoinette Katoto était bien placée à la retombée d'un ballon disputé dans la surface pour réduire la marque (34e).

Malgré les grosses occasions de Ramona Bachmann (59e) ou de Sandy Baltimore (77e) en deuxième période, le PSG n'a jamais su faire trembler une deuxième fois les filets de Sandra Panos alors qu'en face, Jennifer Hermoso et Marta Torrejon ont coup sur coup buté sur le poteau gauche et la barre transversale des cages parisiennes (70e), avant la dernière grosse occasion d'Asisat Oshoala qui a buté sur Endler à la 90e.

C'est donc Barcelone qui s'offrira une occasion en or de décrocher son premier sacre européen le 16 mai au stade Gamla Ullevi de Göteborg, lors d'une finale forcément inédite face à Chelsea.

Pour les Parisiennes, c'est donc la désillusion après l'exploit du quart de finale contre Lyon, quintuple tenant du titre.