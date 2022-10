Ligue des champions féminine : le PSG pas verni au tirage

Les places sont chères pour se qualifier d'où le niveau assez élevé des quatre poules de la Ligue des champions féminine cette saison. La section du PSG, qualifiées via les barrages, est tombée sur les Anglaises de Chelsea, championnes d'Angleterre en titre portées par Pernille Harder et Sam Kerr notamment. Les "Blues" comptent désormais dans leur rang l'internationale française Eve Perisset, ancienne du PSG (2016-2020). Les Parisiennes devront également s'employer face au Real Madrid de Sandie Toletti. La partie s'annonce plus aisée en revanche contre Vllaznia Shkodër, premier club de football albanais féminin à se hisser dans le top-16 européen.

Pour se qualifier pour les quarts de finale de la compétition, les co-équipières de Kadidiatou Diani doivent terminer à l'une des deux premières place.

On ne connaît pas encore les dates et horaires des rencontres mais certaines pour la section féminine du PSG pourrait se jouer au Parc des Princes.

Calendrier de la phase de groupes : Journée 1 : 19 et 20 octobre, Journée 2 : 26 et 27 octobre, Journée 3 : 23 et 24 novembre, Journée 4 : 7 et 8 décembre, Journée 5 : 15 et 16 décembre, Journée 6 : 21 et 22 décembre