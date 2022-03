Ligue des champions Féminine : le PSG passe un test grandeur nature face au Bayern Munich

Les féminines du Paris SG exportent leurs ambitions chez le Bayern Munich, mardi (18h45) en ouverture des quarts de finale aller de la Ligue des champions, une épreuve ardue pour les partenaires de Marie-Antoinette Katoto, moins vernies que leurs rivales de l'OL attendues mercredi à Turin.

Le choc entre Parisiennes et Munichoises, demi-finalistes la saison dernière, promet d'être accroché dans un cadre propice au spectacle: l'Allianz Arena et ses 70.000 places ouvre ses portes à la section féminine du Bayern pour la première fois. Le choix du décor montre l'importance accordée par le club allemand à ce rendez-vous, face à une équipe française impressionnante en phase de groupes, qu'elle a maîtrisée de bout en bout avec six victoires, vingt-cinq buts marqués et aucun encaissé.

Le Bayern de Lea Schüller et Viviane Asseyi, toutes deux buteuses vendredi contre l'Eintracht Francfort (4-2) en Frauen Bundesliga, a montré durant cette première partie de saison qu'il fallait aussi compter sur lui. L'Olympique lyonnais en a fait les frais, battu 1-0 mi-novembre à Munich sur un but de son ancienne joueuse Saki Kumagai. "J'ai tout de suite dit que c'était un des tirages les plus difficiles", a relevé lundi l'entraîneur parisien Didier Ollé-Nicolle, vantant les mérites d'un "vrai collectif homogène", "avec beaucoup d'internationales allemandes qui arrivent à maturité ensemble". La pression monte donc d'un cran avec ces confrontations en format aller-retour, où le moindre faux-pas peut se payer très cher. "La partie très intéressante, et aussi terrible, de cette compétition arrive au niveau des quarts de finale", résume Ollé-Nicolle. "C'est une nouvelle aventure qui démarre" alors que la Ligue des champions est "un objectif du début de saison" à Paris comme au Bayern, à Lyon ou à Barcelone, a-t-il dit.

Le PSG a préparé la confrontation en Allemagne avec une équipe remaniée, mais victorieuse, vendredi contre Soyaux (2-0). Marie-Antoinette Katoto, Sakina Karchaoui et Sara Däbritz ont notamment commencé la rencontre sur le banc. La milieu Kheira Hamraoui n'en a pas décollé et c'est Aminata Diallo, habituelle remplaçante, qui a disputé toute la partie et scellé le succès parisien en marquant le deuxième but. Les deux joueuses font partie du groupe de 21 Parisiennes qui a rallié l'Allemagne lundi, à l'inverse de la défenseure centrale polonaise Paulina Dudek et de la jeune Jade Le Guilly, toutes deux blessées.

Le programme des quarts de finale : Mardi 22 mars (18h45) Bayern - Paris SG (retour le 30 mars), (21h00) Real Madrid - Barcelone, Mercredi 23 mar (18h45) Juventus - Lyon, (21h00) Arsenal - Wolfsburg

