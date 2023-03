Ligue des Champions féminine : le PSG peut nourrir des regrets après sa défaite 1-0 face à Wolfsburg (All)

Le PSG de Gérard Prêcheur peut nourrir d'énormes regrets après son quart de finale aller de Coupe d'Europe. Dominatrices dans le jeu, les footballeuses parisiennes se sont inclinées un but à zéro sur la seule occasion de Wolbsurg en deuxième mi-temps.

Cette rencontre aura été marquée par l'arbitrage compliqué de Rebecca Welch qui, à elle seule, a fait basculer le match. Le sifflet anglais a d'abord annulé un penalty évident pour le PSG à la 57e minute de jeu avant de valider un penalty pour les Allemandes et d'expulser Elisa De Almeida trois minutes plus tard (0-1). Et malgré cette fin de match à 10 contre 11, les Parisiennes ont tenu le ballon et ont eu quelques occasions face à des Allemandes passives et heureuses de ce scénario très favorable.

Le quart de finale retour entre Wolfsburg et le Paris-saint-Germain est prévu jeudi 30 mars à 18h45.

Dans les autres quarts de finale de la compétition, Lyon s'est incliné face à Chelsea1 but à 0, Barcelone a gagné 1 à 0 à Rome, le Bayern Munich s'est imposé face Arsenal 1-0.