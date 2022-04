Ligue des champions Féminine : le PSG rêve d'une "soirée magique" face à Lyon

Dans une saison pas évidente au niveau de la vie de groupe, la section féminine du PSG va s'offrir ce samedi soir une soirée de gala. Devant plus de 40.000 spectateurs, les Parisiennes vont défier Lyon. Une demi-finale de Ligue des Champions que le PSG aborde en ballotage défavorable. L'OL a remporté le match aller 3 buts à 2 et pour se qualifier le PSG doit gagner impérativement (un but d'écart = prolongation et deux buts d'écarts minimum = qualification).

Plus de 40.000 spectateurs attendus

Avant cette rencontre, le PSG a déjà gagné une bataille dans cette demi-finale, celle de la fréquentation. Ce samedi, le PSG va battre son record de places vendues pour un match de football féminin. Plus de 40.000 spectateurs sont attendues, du jamais vu pour la section parisienne "Après le match du Bayern Munich (quart de finale retour de LDC - 27.500 spectateurs), ce sera encore une soirée magique pour nous", a expliqué Grace Geyoro la capitaine du PSG. "Ils seront là pour nous pousser. Ça fait chaud au cœur de savoir que ces personnes viennent pour nous encourager. On va leur rendre la pareille sur le terrain. On va se donner à 200 % et j'espère que ça va être une soirée magique."

"On vit une saison qui n'est pas évidente"

"Malgré tout ce qui s'est passé, on a réussi à se souder, que ce soit dans les moments difficiles ou dans certaines rencontres où ça n'était pas évident. On est aller puiser cette force et c'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui", a lancé la milieu de terrain parisienne en conférence de presse.

La semaine parisienne a été agitée, après une altercation à l'entraînement samedi dernier avant le match aller perdu 3-2 à Lyon, puis la mise en retrait pour quelques jours de Kheira Hamraoui, impliquée dans l'incident et absente pour la double confrontation contre l'OL. Toutes les joueuses le disent, on vit une saison qui n'est pas évidente. Mais on est restées fortes dans nos têtes et concentrées sur nos objectifs", a repris Geyoro à la veille de la demi-finale retour au Parc des princes.

L'absence de Hamraoui, dont l'agression en novembre en présence de sa coéquipière Aminata Diallo continue de secouer le vestiaire, modifie les plans de l'entraîneur Didier Ollé-Nicolle, mais celui-ci n'a pas souhaité en faire un sujet majeur à la veille de la rencontre. "Dans toutes les équipes, il manque un joueur ou une joueuse dans un moment-clé. C'est comme ça, il faut trouver une solution", a-t-il dit à la presse, insistant sur "la cohérence des prestations" de l'équipe.

Elever le niveau de jeu de 5% au minimum

Si le PSG veut décrocher son ticket pour la troisième finale de Ligue des Champions de son histoire, il doit impérativement s'imposer face à l'OL. Avant cette rencontre, l'entraîneur parisien Didier Ollé-Nicolle s'est dit confiant :

On a fait un match à Lyon très cohérent je trouve. Lundi dernier, le journal l'Equipe a titré "Lyon prend les cadeaux", c’est ça. Cela fait partie du jeu. Mais on doit faire mieux, on a déjà fait de meilleurs matchs que celui-là, notamment lorsqu’on a battu Lyon 3-0 en Coupe de France. Les filles ont du potentiel à exploiter, si elles font le travail samedi chacune à leur poste, en élevant leur niveau de 5 %, avec le soutien du public. Toute la semaine, on a cherché à garder les ondes positives. Il y a un match à gagner. L’objectif c’est de ne pas calculer.

Cette rencontre PSG - OL est à suivre en intégralité sur France Bleu Paris avec Pia Clemens, Bruno Salomon et Bruno Hermant.

Avec AFP