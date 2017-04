Ligue des Champions féminine : le PSG s'impose à Barcelone (3-1) et prend une option pour la finale

Le PSG se rapproche de la finale de la Ligue des Champions ! Ce samedi, les footballeuses du PSG sont allées s'imposer à Barcelone (3-1) devant 15.000 personnes. La demi-finale retour est prévue ce samedi 29 avril au Parc des Princes (17h).

Et si le 1er juin prochain à Cardiff, la finale de la Ligue des Champions était 100% française ? Après les demi-finales aller de la reine des compétitions, on peut sérieusement se poser la question. Lyon a battu en Angleterre, Manchester City 3 buts à 1. Et même score pour le PSG sur la pelouse espagnole du FC Barcelone (3-1).

Le PSG a mené 3-0 face aux Catalanes grâce à des buts signés Delie (25'), Cristiane (35') et Cruz (52') avant de concéder un but en toute fin de rencontre par l’intermédiaire de Latorre (89').

Les buts en vidéo

Le match retour PSG vs Barcelone se jouera samedi prochain à 17h au Parc des Princes.