Ligue des champions : une victoire "logique" du Bayern, analyse Michel Prost, premier attaquant du PSG

Qu'est-ce qui a fait la différence ? C'est la question autour de laquelle débattent tous les supporters parisiens, alors que le PSG s'est incliné 1-0 contre le Bayern Munich en finale de la Ligue des champions ce dimanche soir. Selon Michel Prost, premier attaquant du PSG à sa création en 1970, et invité de franceinfo, "il y avait une différence de qualité entre les deux équipes, qui fait que le Bayern l'a emporté".

"Le sport, c'est la confrontation entre deux équipes. Sur le match, le Bayern était supérieur à Paris, et a logiquement remporté le match. Cela étant, Paris n'a peut-être pas été performant, mais c'est aussi la qualité de l'adversaire. On a subi un pressing dès la trentième minute, à la mi-temps je me suis dit qu'il ne fallait pas que ça dure, et ça a duré toute la deuxième période", commente l'ancien attaquant.

"Paris peut être fier de son parcours"

"Paris peut être fier de son parcours. Arriver en finale, c'est un bel exploit. Ils ont fait ce qu'il fallait, mais il y avait une équipe plus forte, il faut saluer la victoire du Bayern. Il faut aussi remercier les joueurs du PSG, qui ont fait un parcours remarquable", poursuit-il. Selon lui, "Neymar n'a pas fait le match qu'on attendait, ou qu'il espérait sûrement lui aussi. Neymar comme Mbappe, comme Di Maria, comme pratiquement tous les joueurs du PSG, ont été un peu mauvais par le pressing du Bayern", dit-il.

"On aurait pu marquer, mais globalement si on essaie d'être objectifs, sur l'ensemble du match, c'est logique que le Bayern l'emporte", juge Michel Prost, à qui les joueurs du PSG ont "quand même donné beaucoup de satisfaction."

"Il y a les talents individuels, les talents collectifs. Paris avait une atmosphère qui faisait que les joueurs étaient vraiment unis, ça n'a pas suffi, car la qualité collective du Bayern était supérieure à celle de Paris", conclut-il.