Ligue des Champions : Nice éliminé par beaucoup plus fort

L'OGC Nice ne jouera pas la Ligue des Champions. Naples, trop fort, a logiquement éliminé le Gym. Déjà vainqueur 2-0 à l'aller, les Napolitains ont de nouveau battu les aiglons (0-2) ce mardi soir à l'Allianz Riviera. Balotelli et Sneijder ont déçus. Les Azuréens joueront l'Europa League.

Il aurait fallu un miracle. Voire même un peu plus. Mais il faut bien reconnaître que le Gym n'a pas eu les armes pour éliminer cette équipe du Napoli. A l'aller comme au retour, les Italiens ont été supérieurs dans bien des domaines. Comme il y a une semaine au San Paolo, l'OGC Nice a souvent subi le rythme et l'impact des Napolitains, malgré la grosse ambiance de l'Allianz Riviera. Avec un poil de réalisme en plus, les joueurs de Maurizio Sarri auraient même pu prendre encore plus d'avance.

Il y a bien eu quelques brèches ouvertes par la fusée Saint Maximin, mais la défense du Napoli n'a que très peu vacillé, si ce n'est en fin de match quand l'affaire était déjà pliée. Si l'espoir était encore permis à la pause (0-0), le début de seconde période a enterré les dernières bribes d'espoir. Seul dans la surface à la réception d'un centre de son capitaine Hamsik, Callejon a tranquillement placé son plat du pied pour tromper Cardinale (0-1, 48e).

Balotelli décevant

La suite ? Un Gym courageux, volontaire jusqu'au bout. Mais les Aiglons n'auront jamais trouvé un Balotelli esseulé (et agacé !) sur le front de l'attaque. Lui qui devait sortir le grand match est complètement passé à côté de son sujet. Alors que l'OGC Nice se construit année après année, le Napoli est armé depuis bien longtemps pour tracer sa route en Ligue des Champions. Et le deuxième but italien inscrit en toute fin de match par Insigne (0-2, 89e) n'a fait que renforcer cette idée.

🎙 Favre : « Ca venait un peu trop tôt pour Sneijder, tandis que Mario n’était pas dans le coup, il faut appeler un chat un chat » — OGC Nice (@ogcnice) August 22, 2017

Dans quelques semaines, les joueurs de Lucien Favre retrouveront l'Europa League. Le tirage au sort aura lieu ce vendredi à Monaco. Les Azuréens reprendront samedi prochain les chemins des terrains de Ligue 1 : déplacement à Amiens (20h).