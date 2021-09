Ligue des Champions (J2) : Lille en quête d'un premier succès à Salzbourg

Lille dispute ce mercredi à 21H son 2ème match de Ligue des champions. les nordistes sont opposés aux autrichiens du Red Bull Salzbourg. Une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Nord à partir de 20H.

Jonathan David espère inscrire ce soir son premier but en Ligue des Champions

Le LOSC a redressé la barre ses 2 dernières semaines. L’ambiance est plus détendu avant de se frotter aux autrichiens de Salzbourg. Convaincant dans le jeu, malgré un match nul 0-0 il y a 2 semaines lors de son entrée en matière en ligue des champions face à Wolfsburg, le LOSC a confirmé ces derniers jours avoir retrouvé du caractère en dominant Reims et Strasbourg sur le même score, 2 buts à 1. Au cours de ces 2 rencontres les dogues ont mené 2 0 avant de faire le dos rond pour éviter une égalisation adverse.

La décla : "On a tous la dalle"

Jocelyn Gourvennec et Timothy Weah ont évoqué cette 2ème rencontre de Ligue des Champions mardi soir en conférence de presse. Et le jeune international américain est pressé de participer à son premier match dans la reine des compétitions: "J'ai faim, j'ai la dalle, tout le monde à la dalle dans l'équipe. On va essayer d'aller quelque chose mais pour cela il faut rester humble"

Gourvennec et Weah en conférence de presse à la Red Bull Arena © Radio France - Charley

La Stat : 0 comme le nombre de défaite de Salzbourg

L'équipe autrichienne n'a toujours pas perdu depuis le début de la saison. En Bundesliga, elle est juste injouable : En 9 matches depuis le début de saison, elle s'est imposée à 9 reprises, marquant 27 buts en n'en encaissant que 4. Salzbourg a aussi brillé sur la scène européenne. Après avoir décroché son billet pour la Ligue des champions en sortant les suédois de Brondby (2-1 et 2-1), le club autrichien a obtenu un très bon résultat nul sur la pelouse de Séville (1-1).

Gourvennec et le jeu séduisant de Salzbourg Copier

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le joueur à suivre : Timothy Weah

Titulaire en pointe aux côtés de Jonathan David, afin de permettre à Burak Yilmaz de souffler, l'ancien pensionnaire du PSG, a réalisé une rencontre exemplaire samedi soir à Strasbourg. Il a d'abord offert une passe décisive à l'attaquant canadien, avant de provoquer le penalty qui a permis au LOSC de faire le break. Le fils du grand Georges Weah, qui peut jouer devant ou au milieu, a une nouvelle fois montrer que le collectif nordiste pouvait compter sur son investissement. Ses propos rafraichissants de la saison dernière rappelle qu'il est avant tout un joueur d'équipe : "Si le coach veut que je joue gardien, aucun souci, il pourra compter sur moi. Je veux donner le meilleur pour l'équipe"

Weah pressé de vivre sa première en Ligue des Champions Copier

La compo "France Bleu Nord" : Retour de Yilmaz , Bamba dans le groupe.

Grbic - Celik Fonte Botman Reinildo - Ikoné André Xeka Weah - Yilmaz David