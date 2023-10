Ligue des champions : "Je veux que Newcastle et le PSG se qualifient", déclare Laurent Robert

Les villes de Newcastle et Paris n’ont pas grand-chose en commun, mais pourtant depuis environ 30 ans un lien footballistique s’est tissé entre les deux clubs. Les fans du PSG et Newcastle ont en effet vibré pour les mêmes joueurs. De David Ginola à Hatem Ben Arfa en passant par Alain Goma, Laurent Robert, Fabrice Pancrate, Didier Domi, Yohan Cabaye, Sylvain Distin, Gini Wijnaldum, David Rozenhal et Helder Marino, tous ont porté la tunique noire et blanche des Magpies(*). Pour France Bleu Paris, Laurent Robert (2001-05) et Yohan Cabaye (2011-14) ont accepté d’évoquer un club qui les a fortement marqués.

Laurent Robert (2001-05) et "la communion avec St James’ Park"

Avec l’humour qui le caractérise, lorsque vous demandez à Laurent Robert son premier souvenir de la ville de Newcastle upon Tyne situé au nord de l’Angleterre, le Réunionnais nous glisse "le froid" et d’enchaîner "ça ressemble un peu au Nord de chez nous, il fait souvent gris, il y a une petite pluie qui ne s'arrête pas souvent mais il y a une telle chaleur humaine."

Arrivé en 2001 du PSG où il a fait vibrer les fans pendant deux saisons, Laurent Robert est tombé sous le charme footballistique de Newcastle "quand un coach comme Bobby Robson te valorise, quand un public comme celui de St James' Park te porte et bien derrière tu donnes tout ce que tu as."

"C’est un vrai 12ᵉ homme sur le terrain, je n’ai vécu ça nulle part ailleurs"

En évoquant St James’ Park, le stade mythique de Newcastle (52.000 places), Laurent Robert s’emballe "je vous assure que pour moi le truc le plus marquant, c'était la communion avec les supporters dans ce stade. L’ambiance est forte. Les fans nous avertissaient s'il y avait quelqu'un qui arrivait dans notre dos, si on n'avait pas pris l'info avant, on lâchait vite le ballon. C’est un vrai 12ᵉ homme sur le terrain, je n’ai vécu ça nulle part ailleurs."

Les fans de Newcastle ont tellement été marqués par les quatre saisons du n°32 qu’ils ont fait sur les réseaux sociaux des compilations de ses buts et passes décisives. Entre 2001 et 2005, Laurent Robert a fait "des ravages" avec le maillot des Magpies sur le dos.

Dans les 30 buts en 130 matchs qu'il a marqué avec Newcastle, l'un est entré dans la légende. Un soir de janvier 2004, face à Fulham, l’attaquant marque sur un coup du scorpion, il nous raconte la suite : "je rappelle que je marque ce but face au Grand Van der Sar !!! à l'origine de ce but, il y a une partie de jeu vidéo avec mes enfants le jour du match. On joue à Tekken, un jeu de combats, et je leur dis avant de partir que papa, va marquer un but en faisant un retourné. On mène donc 2-0, je dribble 2-3 joueurs, je décale un coéquipier sur le côté droit qui met un centre vers le premier poteau. J'étais un petit peu trop avancé et du coup, j'ai eu ce reflex de faire un retourné extérieur du pied gauche. Et voilà, il fallait tenter, il fallait oser. Ce soir-là, tout était pour moi."

Yohan Cabaye (2011-14) "le club occupe une place centrale"

Yohan Cabaye n'a pas joué avec Laurent Robert. Le natif de Tourcoing a débarqué du LOSC à Newcastle à l'été 2011. Une image lui revient très vite en évoquant son arrivée à la frontière de l'Écosse "tu es en voiture, tu roules en plein cœur de ville, soudain on tourne et là on aperçoit le stade de St James' Park. Il est très imposant et placé en pleine ville. Je me souviens de ma surprise."

Ce stade de St James' Park a aussi marqué Yohan Cabaye "l'architecture est particulière. Il y a deux petites tribunes, deux autres très hautes et ça donne un son assez lourd niveau ambiance. D'ailleurs, l'ambiance est chaque fois géniale là-bas", précise le milieu de terrain. Yohan Cabaye qui a joué 115 matchs en trois saisons chez les Magpies n'a pas oublié le public de Newcastle : "on sent que dans cette ville, le club occupe une place majeure, pour ne pas dire centrale. C'est un peu toute leur vie là-bas. Certains travaillent pour partir ensuite en vacances, hé bien à Newcastle ils bossent pour aller au football. Pour l'anecdote, on joue un amical dans un petit stade face à une équipe de quatrième division et on joue devant 6.000 fans de Newcastle. Incroyable !"

Après ses trois saisons à Newcastle où il était devenu clairement un cadre de l'équipe, Yohan Cabaye est transféré au PSG "ça ne se refuse pas". De Newcastle, il ne garde que des bons souvenirs, lui qui est rentré dans le coeur des fans grâce à un but à Old Trafford pour la première victoire en 41 ans de Newcastle face à Manchester United. Des Red Devils qui étaient le plat préféré du n°4 français puisqu'un autre but lui revient assez vite "à la période du Boxing Day, on joue le 4 janvier à domicile contre Manchester, champion sortant. On gagne trois zéro et je marque je pense le plus beau coup franc de ma carrière . C'est un souvenir qui est qui est toujours présent en moi."

"Je veux que les deux équipes se qualifient pour le prochain tour"

Mercredi soir, pour le match de poule entre Newcastle et le PSG, Laurent Robert et Yohan Cabaye seront à St James’ Park. Le premier est invité par le PSG et le second, lui, sera présent dans un premier temps pour superviser les jeunes du Paris Saint-Germain en Youth League (**) puisqu'il est directeur adjoint du centre de formation et du centre de préformation du Paris Saint-Germain.

"Ce ne sera pas un match facile pour le PSG" nous annonce Laurent Robert. L'attaquant qui au moment du tirage au sort à une pincement en voyant ses deux clubs sortir du chapeau "quand j'ai vu le tirage au sort, je me suis dit que ça va être ces deux clubs là qui vont sortir des poules ! Je le souhaite de tout coeur. Je ne te dirais pas Newcastle ou Paris va gagner mais je veux que les deux équipes se qualifient pour le prochain tour."

De son côté Yohan Cabaye regarde régulièrement les matchs de l'équipe de Eddie Howe. Le coach de Newcastle a enfin trouver la bonne carburation et son équipe vient d'enchaîner trois victoires dont une de rang face à Manchester City en Coupe de la Ligue. Ce mercredi, le PSG va affronter une équipe très solide "le rythme du match s'annonce très élevé, cette équipe va proposer à Paris une grosse intensité. Il y a une chose que j'aime bien dans ce Newcastle c'est la volonté d'alimenter l'identité anglaise. Malgré des moyens très importants (*), ils recrutent des jeunes très intéressants comme Anthony Gordon la saison dernière ou encore cette saison Harvey barnes. IL va falloir que le PSG garde la maitrise pendant les temps forts car je connais leurs mentalités ça va être intense. Mais ça va être un grand match européen."

(*) Newcastle est l'un des plus vieux club d'Angleterre. Ce sont des religieux qui ont donné les couleurs blanches et noires de l'équipe qui a très vite été surnommé les Magpies (les pies en anglais) en raison de la couleur de l'oiseau .

(*) les moins de 19 ans de Newcastle et le PSG s'affrontent à 16h le mercerdi 4 octobre au Gateshead International Stadium.

(*) depuis environ 2 ans, un consortium comprenant le fonds d'investissement saoudien a racheté le club qui est devenu, le club le plus riche du monde