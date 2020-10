Ligue des Champions. Jean-Christophe Thomas : "Rennes récolte enfin les fruits de sa formation"

Deuxième de nos cinq entretiens avec d'anciens joueurs rennais ayant joué voir gagné la Ligue des Champions dans leur carrière. Jean-Christophe Thomas a porté les couleurs rouges et noires entre 1994 et 1996, après avoir remporté la seule Ligue des Champions du football français avec l'OM en 1993.

Jean-Christophe Thomas est l'un des treize joueurs de l'OM à avoir foulé la pelouse de Munich le 26 mai 1993, soirée historique pour le football français, où Marseille remporta face au grand Milan AC l'unique Ligue des Champions du football français. Sur le banc des remplaçants au coup d'envoi, il rentre en lieu et place de Rudi Völler à la 78e minute de jeu. Jean-Christophe Thomas rejoint Rennes en 1994 avant de quitter le club en 1996 pour signer à Saint-Etienne où il termine sa carrière. Aujourd'hui reconverti dans le secteur du vin et du tourisme en Bourgogne, il nous livre son regard sur Rennes et ses souvenirs de Ligue des Champions.

France Bleu Armorique : Jean-Christophe les plus jeunes supporters ne se souviennent peut-être pas de votre passage au Stade Rennais, est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux années ?

Jean-Christophe Thomas : C'était une période où Rennes venait de récupérer sa place en Ligue 1. On était plutôt dans une phase de restructuration et de reconstruction. Pendant ces deux années j'ai pu avoir comme partenaires un groupe de joueurs qui étaient tantôt confirmés, tantôt des jeunes pousses comme Gourvennec ou Wiltord, et voilà c'était un club avec un passé mais qui devait se reconstruire.

FBA : Vous êtes l'un des rares anciens rennais à avoir remporté cette Ligue des Champions, est-ce que vous pouvez nous dire cette compétition a de spécial pour un joueur de très haut niveau ?

Jean-Christophe Thomas : Cela fait partie des objectifs de tous les joueurs de haut niveau, au même titre peut-être qu'être sélectionné en équipe de France, ça fait partie des événements qui sont à marquer d'une pierre blanche dans la carrière d'un joueur. Quand on a la chance de pouvoir y participer on essaie d'en profiter, et surtout on s'aperçoit de la qualité de cette compétition, on touche le très haut niveau et c'est ce que recherche tout joueur professionnel.

FBA : Rennes s'est qualifié pour la première fois de son histoire en Ligue des Champions, qu'est ce que ça représente pour le club à votre avis ?

Jean-Christophe Thomas : Le Stade Rennais récolte enfin les fruits de sa formation, les fruits d'un travail de fond qui est fait depuis des années, parce que c'est un club formateur par définition. Quand on y rajoute un peu de chance et de réussite dans l'amalgame avec les joueurs venus de l'extérieur, on arrive tout de suite à des bons résultats. Tout cela est corroboré par une volonté de structurer le club, avec l'apport de M. Pinault. Les investissements et son engagement datent d'il y a longtemps, et vu le travail qui a été fait, c'est un résultat logique.

FBA : Avec le FC Séville, Chelsea et Krasnodar, quel objectif sportif peut poursuivre le club dans cette Ligue des Champions ?

Jean-Christophe Thomas : Le Stade Rennais a tout à gagner en jouant sur le fait que c'est une nouvelle compétition pour le club. Cela peut permettre de créer la surprise. Les adversaires ont de l'expérience à ce niveau mais ce ne sont pas non plus des ogres insurmontables, à part peut-être Chelsea qui dominerait un peu le groupe, mais pour moi Rennes a toutes ses chances de sortir de ce groupe. Le seul bémol c'est le stress lié à la compétition, mais c'est comme la situation d'un club de L2 qui monte en L1 : grâce à cette fraîcheur, c'est bien rare de les voir redescendre immédiatement, le plus dur c'est de rester en haut. Ce ne sera pas une partie de plaisir, mais si le club se met un tant soit peu au niveau des autres équipes, je vois Rennes avec autant de chances que Séville de sortir du groupe.

FBA : Vous avez connu le grand OM époque Bernard Tapie, aujourd'hui qu'est ce que Rennes doit faire pour devenir un club qui joue de manière régulière la Ligue des Champions ?

Jean-Christophe Thomas : La structure du club est déjà en place. Cela dépendra de la pertinence des départs de joueurs, des recrutements, c'est ce qui permettra au club de se maintenir en permanence à un niveau lui permettant d'accéder à la Ligue des Champions. Il faut de la continuité.

France Bleu Armorique : Jean-Christophe, on se doute de votre réponse, mais on pose la question à tous les anciens rennais pour ces entretiens "Ligue des Champions" : quel est votre souvenir le plus mémorable dans cette compétition ?

Jean-Christophe Thomas : La victoire en finale en 1993 suffit, mais ce qui reste véritablement ancré ce sont tous les événements qui ont été autour du match, avant, pendant et après. La liesse du retour, le partage avec le public sur le terrain de Munich juste après le coup de sifflet final... Cela marque la vie d'un joueur !

FBA : A quoi ils ressemblent ces moments ? Qu'est-ce que l'on ressent quand on est joueur et qu'on peut toucher cette coupe aux grandes oreilles ?

Jean-Christophe Thomas : C'est un moment particulier. Tout joueur professionnel a été un enfant qui a regardé la télévision, qui a vu les grands joueurs soulever la Coupe d'Europe. Pour moi c'était Cruyff, c'était Beckenbauer... Et à un moment donné, vous soulevez la même qu'eux. Donc là il y a une prise de conscience qui est assez extraordinaire et ça donne toute la valeur à cette compétition.

FBA : Et sportivement le souvenir de cette finale ? Vous rentrez à la 78e à la place de Völler, est-ce que vous avez des anecdotes sur ce quart d'heure passé sur le terrain ?

Jean-Christophe Thomas : Oui, on se souvient de chaque instant. On mène 1-0, il reste 15 minutes, j'ai la mission de remplacer Rudi avant une mission bien précise, des consignes tactiques que je m'emploie à respecter de façon à ce que tout se termine de la meilleure des manières ! C'est beaucoup de stress par rapport à ça.

FBA : Quelle était votre mission justement ?

Jean-Christophe Thomas : Je devais bloquer le côté gauche, parce que Milan prenait l'ascendant de ce côté-là, donc en faisant sortir Rudi Völler et en replaçant Boksic seul en pointe devant ça nous permettait de mettre quelqu'un de plus au milieu de terrain.