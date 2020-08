Ligue des Champions : l'entraîneur des gardiens du Stade Lavallois et ancien du PSG analyse la demi-finale

- C'est avec un œil particulier que vous allez regarder Leipzig-PSG ce mardi soir ?

Oui, comme beaucoup de Français, car le club a enfin réussi à vaincre ses démons et franchir le quart de finale de cette compétition. Je regarderai ce match d'un œil intéressé oui en espérant que le PSG ira désormais au bout.

- Le club a franchi un cap en Ligue des Champions, dans une saison particulière également (en raison de l'épidémie de coronavirus, la compétition s'est transformée en matchs à élimination directe à partir des quarts de finale, dans un "final 8" qui se dispute à Lisbonne).

Oui, cette saison c'est différent, mais Paris a réussi à tirer profit de cette période différente [le confinement, ndlr] pour se ressouder, miser sur des valeurs sur lesquelles on ne les attendait peut-être pas auparavant. Cela pourrait faire la différence. Ils sont sur une dynamique positive et il n'y a plus cette chape de plomb des quarts de finale [le PSG a été éliminé à ce stade de la ligue des Champions en 2013, 2014, 2015 et 2016, ndlr]. Les circonstances leur sont favorables.

- Beaucoup d'observateurs du football estimaient qu'avec la non-reprise de la Ligue 1 au déconfinement, alors que les autres championnats reprenaient, que les clubs français arriveraient à court de forme dans cette coupe d'Europe, avec un manque de physique et d'intensité. Il y a eu des blessures certes, mais la question du rythme et de l'intensité ne se posent pas pour l'OL et le PSG.

Oui, c'est vrai beaucoup ont pensé ça et moi le premier. Mais en poussant un peu l'analyse, on peut se dire aussi que ces clubs ont gagné beaucoup en fraîcheur. Les années précédentes, Paris sortait de la compétition un peu avant parce qu'il avait peut-être un effectif moins compétitif que les autres écuries européennes. Mais cette année malgré un effectif amoindri, ils ont réussi à gagner cette fraîcheur mentale et physique qui fait qu’aujourd’hui les joueurs franchissent un cap.

- Vous avez été l'entraîneur des gardiens de ce PSG de l'ère QSI (Qatar Sports Investment). Sentiez-vous que cette Ligue des Champions était et est encore une obsession ?

Ah oui clairement. J'étais des débuts de cette période-là. En 2013, on s'est fait éliminer par le FC Barcelone sans avoir perdu d'ailleurs [2-2, 1-1 en 2013, ndlr]. On menait même 1-0 au Camp Nou et nous étions virtuellement qualifiés pour les demis pendant vingt minutes. Mais clairement, tous les esprits sont tournés vers la Ligue des Champions dans ce club. Et lorsque l'on approche les matchs de cette compétition, il y a une concentration, une motivation et une volonté de tous qui est décuplée.

- Est-ce que d'ailleurs cette demi-finale de coupe d'Europe contre Leipzig est une forme d'aboutissement pour les Qataris ou pas du tout ?

Non non loin de là. Ce n'est pas un aboutissement parce que pour QSI, être en demi-finale ou en quart de finale ne change pas grand-chose. Pour eux l'objectif suprême, c'est de soulever le trophée. Il n'y a rien d'autre qui les intéresse. Arriver en demie oui, c'est une progression, mais je pense qu'ils s'imaginaient plus tôt à ce stade de la compétition. Mais aujourd'hui la Ligue des Champions, dans ce format-là, le seul intérêt, c'est de la gagner.

- Demain, le PSG va devoir se passer de son gardien n°1 Keylor Navas, blessé. Sergio Rico le remplace. Quel est le rôle d'un entraîneur des gardiens pour préparer le numéro 2 à être titulaire dans ces matchs à enjeu ?

Il faut qu'il accompagne le joueur au mieux. L'avantage dont bénéficie Sergio Rico, c'est qu'il a su très tôt qu'il allait remplacer Navas. Il peut donc préparer son match dans les bonnes dispositions. Après, il a moins d'expérience que Keylor Navas c'est sûr, donc il va falloir l'emmener dans un état psychologique où il ne joue pas le match avant dans sa tête.

- Cela passe par quoi justement ? Beaucoup de discussions ?

Il faut veiller à ne pas trop en faire non plus, car vous donnez l'impression sinon de ne pas avoir confiance. Cela passe par des petites discussions et un renforcement de la confiance par le travail. Bien préparer le match aussi par rapport à l'adversaire, bien connaître les attaquants, bien connaître les situations sur lesquelles l'équipe de Leipzig peut mettre le gardien en difficulté, bien préparer les phases offensives, car on a bien vu l'importance de Keylor Navas dans les sorties de ballon du Paris Saint-Germain. Il va falloir que Sergio Rico soit aussi au diapason dans ce domaine.