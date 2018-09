Lyon a crée la sensation en l'emportant sur le terrain de Manchester City ce mercredi 2 buts à 1. Les lyonnais réalisent une performance énorme pour leur premier match en Ligue des champions et prennent d’emblée les commandes de leur groupe.

Les lyonnais font un retour fracassant en Ligue des champions. L'Olympique lyonnais s'est imposé chez les champions d'Angleterre 2 à 1 ce mercredi soir grâce à des buts de Cornet et Fekir. Une victoire surprise contre Manchester City à l'Etihad Stadium, là où aucun club français n'avait jamais gagné. Présent à Manchester, le président Jean-Michel Aulas avait fixé un objectif précis. Une victoire n'était pas exigée contre l'ogre mais, il fallait sortir une bonne performance. Et, surtout, y mettre l'envie qu'il n'a pas vu chez ses "Gones" ces dernières semaines.

Mention spéciale à Nabil Fekir

Le capitaine de Lyon a été impliqué sur les deux buts de son équipe. Nabil Fekir s'est d'abord fait passeur décisif sur l'ouverture du score avec un joli centre pour Maxwel Cornet. Le champion du monde a tout fait sur le second : à la récupération dans les pieds de Fabinho, il s'est ensuite lancé à l'assaut du but d'Ederson, pour conclure d'une magnifique frappe à ras de terre.

"Nabil a montré que notre capitaine est de retour et bien de retour. Il a été décisif, il a aussi été exemplaire quand on n'avait pas le ballon", l'a d'ailleurs félicité son entraîneur Bruno Genesio.

Heureux pour cette victoire ! Bravo à l’équipe et merci à la #TeamOL#MCOL🔥 pic.twitter.com/rXE9hmxYyO — Nabil Fekir (@NabilFekir) September 19, 2018

"C'est un exploit qui doit nous donner des idées"

Avec cette victoire, Lyon a fait oublier son début de saison délicat et ses résultats décevants. Les Gones, auteurs d'une superbe première mi-temps, ont réussi à bousculer les Citizens. Une performance saluée par l'entraîneur de Lyon Bruno Genesio : "Je ne sais pas si c'est l'exploit le plus important, il y a eu des grands matches européens dans l'histoire du club. Ce qui est sûr, c'est que c'est un exploit. Ce n'est pas une fin en soi, il faut pouvoir enchaîner ces performances, et il faudra remettre ça dimanche contre un adversaire du calibre de la Ligue des champions".

Bravo à l’OL ...vainqueur à Manchester, Bruno Genesio aura peut être la paix ....pendant 3 jours 😂 — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) September 19, 2018

L'euphorie de la victoire passée, le coach lyonnais pense donc déjà au choc de dimanche en Ligue 1. Lyon reçoit Marseille pour le compte de la sixième journée.