L'OGC Nice rate le coche contre l'Ajax Amsterdam (1-1)

L'OGC Nice et l'Ajax Amsterdam se sont neutralisés ce mercredi soir à l'Allianz Riviera (1-1) dans le cadre du match aller du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. Le Gym devra marquer à Amsterdam dans une semaine pour espérer poursuivre sa route vers la prestigieuse coupe d'Europe.

L'OGC Nice a débuté sa saison 2017/2018 par un match nul (1-1) face à l'Ajax Amsterdam, club mythique du football européen adversaire des aiglons dans ce troisième tour préliminaire Aller de Ligue de Champions. Dans une Allianz Riviera incandescente, Mario Balotelli a ouvert la marque, concluant une action de classe de Jean-Michaël Seri (1-0, 32e). Mais au retour des vestiaires, le joueur de l'Ajax Van De Beek a répondu à l'attaquant italien profitant d'une erreur du gardien niçois Yoan Cardinale (1-1, 48e).

Plutôt dominateur en première période, le Gym a été piégé après la pause par cette équipe hollandaise habituée des grands rendez-vous européens. Les Aiglons ont fait peu d'erreur, développant leur jeu avec confiance, mais ils ont concédé un nul qui ne fait pas leurs affaires dans l'optique d'accrocher les barrages de la Ligue des Champions.

La détresse du gardien de l'OGC Nice, Yoan Cardinale après l'égalisation ajaciste © Maxppp - .

Marquer à l'Amsterdam Arena

Les joueurs de Lucien Favre vont devoir faire la décision dans une semaine à l'Amsterdam Arena sur la pelouse du dernier finaliste de l'Europa League. Il faudra marquer. Il faudra faire l'exploit pour une qualification qui est à la portée des footballeurs azuréens. Ce match nul concédé à domicile permet d'y croire encore.

Dante : "Nous devrons avoir un état d'esprit revanchard pour le retour. Il va falloir être très costaud là-bas"#OGCNAJAXpic.twitter.com/wEdbZ0O6xZ — OGC Nice (@ogcnice) July 26, 2017

Une ambiance Ligue des Champions

Les supporters attendaient ce rendez-vous depuis des décennies. L'arrivée de joueur au stade a été fantastique. L'ambiance au coup d'envoi a été exceptionnelle. Plus de 31.000 spectateurs se sont installés à l'Allianz Riviera pour assister au premier match de la saison du Gym. On sait déjà que les fans des rouge et noir seront présents, au retour, à Amsterdam.

Voilà comment on accueille les joueurs à Nice avant un match de Coupe d'Europe.

