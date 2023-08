Ligue des Champions: L'OM déjà sous pression au Panathinaïkos

Les supporters marseillais ont envie d'y voir un signe... C'est en Grèce que l'OM débute son marathon. Ici, à Athènes, où la légende explique que cette mythique course à pied de 42 kms a vu le jour, lors de l'arrivée, exténué, de Philippidès, après une quarantaine de kms depuis la ville de Marathon. C'était en 490 avant Jésus-Christ. Pour devenir des Dieux, aux yeux de leurs supporters, les olympiens doivent donc boucler leur copieux programme aoûtien, potentiellement de huit matches en quatre semaines, dont quatre pour s'ouvrir la route de la Ligue des Champions, avec le sourire. Et valider leur ticket pour la phase de groupe de la compétition phare pour la deuxième année de suite.

Equipe probable (4-2-3-1): Lopez - Clauss, Gigot (cap), Balerdi, Lodi (ou Soglo) - Kondogbia, Véretout - Sarr, Ndiaye, Ounahi - Aubameyang

"Parler d'un côté "vital" dès le mois d'août, c'est un peu démesuré sourit le président Pablo Longoria. C'est vrai que c'est très important pour nous. Spécialement pour le prestige du club, pour son développement sportif et économique (on évoque plus de 50 millions d'euros si l'OM joue la Ligue des Champions). On doit tous travailler pour être chaque saison en Ligue des Champions. Il y a de la pression car on souhaite tous y jouer. Mais le discours que l'on tient à l'intérieur du club (sur ces tours préliminaires) est de gagner les matches les uns après les autres."

Mais jouer tous les trois ou quatre jours, dès le mois d'août, est tout sauf un cadeau pour une équipe qui se cherche encore, ce qui parait logique, dans toutes les lignes, mais principalement dans le secteur offensif avec ses recrues Sarr, Ndiaye et Aubameyang.

Groupe de l'OM presque au complet, avec les recrues, sauf Malinovskyi, sur le départ et Pape Gueye, suspendu quatre mois.

Peiné de l'absence des supporters olympiens en Grèce, Samuel Gigot estime que "l'OM est prêt" pour lancer sa saison © Maxppp - VALLAURI Nicolas

L'OM n'a pourtant pas le choix. Les équipiers de Samuel Gigot doivent éviter les pièges que sont ces matches préliminaires. A commencer par le Panathinaïkos, ancien grand de Grèce, et qui retrouve des couleurs. Deuxième de son championnat la saison dernière, le "Pana" et son maillot vert frappé du trèfle, vient de passer le 2ème tour préliminaire sans (trop) trembler. Le voici en position d'outsider, dans son petit stade (18 000 places), à la chaude ambiance, face à des marseillais qui partent un peu dans l'inconnue. "Mais on est prêt" a plusieurs fois répété le défenseur phocéen Gigot, probable capitaine, ce mercredi, si Rongier et Guendouzi débutent comme remplaçants.

Son entraineur, Marcélino, souriant devant la presse, à la veille de ce rendez-vous déjà crucial, reconnait que son équipe est "encore en construction, et que ce match n'arrive pas au meilleur moment". Mais l'espagnol, satisfait de la prestation de sa bande face au Bayer Leverkusen, il y a une semaine, pour le dernier match amical (défaite 2-1 de l'OM), et heureux de l'intégration des recrues, reste "optimiste" pour ce soir

Aux olympiens, privés de leurs supporters sur décision de l'UEFA, l'organisateur, de rassurer sur leur potentiel et de conserver leurs ambitions européennes intactes. Car les premiers kilomètres d'un marathon donnent toujours le ton...