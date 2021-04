Ligue des champions : La composition du PSG se dessine pour défier le Bayern Munich

Mauricio Pochettino a annoncé ce lundi que Marquinhos pourrait être dans le groupe du PSG pour le quart de finale retour contre le Bayern Munich. Retour certain de Verratti et de Florenzi. Icardi, Bernat et Kurzawa devraient être absents pour ce match contre le Bayern (21h, ce mardi 13 avril 2021).

Marquinhos pourrait être dans le groupe

Interrogé sur son défenseur central, Pochettino a annoncé que Marquinhos n'était pas encore forfait pour la rencontre : "Je ne sais pas encore pour Marquinhos. On verra demain comment il se sent. En principe, il pourrait être de retour dans le groupe, mais pas pour jouer d'entrée. Au mieux, il sera sur le banc, c'est possible. Mais on décidera demain."

Retours de Florenzi et surtout de Verratti

De retour à l'entraînement collectif ce lundi, Alessandro Florenzi et Marco Verratti seront normalement dans le groupe. Le latéral droit pourrait même retrouver une place de titulaire, à l'inverse de Marco Verratti qui devrait commencer la rencontre sur le banc.

Trois absents au minimum

Dans la liste des absents pour la rencontre contre le Bayern, le Paris SG va normalement devoir se passer de Bernat (trop juste) de Kurzawa et d'Icardi (blessés). Navas et Diallo à l'entraînement ce lundi, devraient très probablement êtres titulaires demain soir.

Un point médical aura lieu ce mardi 13 avril.

PSG - Bayern Munich, match ce mardi 13 avril à 21h00 à suivre en intégralité sur France Bleu Paris.