Ligue des champions : le calendrier pour les matches de groupe du PSG

Le PSG accueillera la Juventus le 6 septembre au Parc des Princes. Il rencontrera le Maccabi Haïfa le 14 septembre et le Benfica Lisbonne le 5 octobre.

Le Paris Saint-Germain débutera sa campagne en Ligue des champions le 6 septembre en recevant la Juventus Turin au Parc des Princes, selon le calendrier de la phase de groupes dévoilée samedi par l'UEFA.

Dans la poule H, le champion de France se déplacera ensuite en Israël face au Maccabi Haïfa le 14 septembre et à Lisbonne face au Benfica, le 5 octobre. Le PSG ira se frotter à la Juve devant son public le 2 novembre lors de la 6e et dernière journée.

Dans le groupe le plus relevé (C), le premier affrontement entre le Bayern Munich et le FC Barcelone aura lieu le 13 septembre à l'Allianz Arena, le retour étant programmé le 26 octobre au Camp Nou.