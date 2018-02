madrid, espagne

Deux mois que le PSG attend ce rendez-vous, depuis le tirage au sort en décembre dernier, tout le monde dans l'entourage du club de la capitale a le Real Madrid en tête. Ce mercredi, il va être temps d'en découdre face au double tenant du titre pour le PSG.

Marquinhos : "Ce sont deux grands clubs. Les deux ont beaucoup à perdre."

C'est Marquinhos qui est venu en conférence de presse ce mardi soir pour évoquer cette rencontre qui va faire tomber l'un des prétendants au titre "Ce sont deux grands clubs. Les deux ont beaucoup à perdre. On pense à nous, à notre ambition, notre histoire. On a une énorme envie de passer ce 8e de finale." A ses côtés Unai Emery n'a pas échappé à quelques questions sur la remontada et ce retour du PSG en Espagne presque un an après le naufrage "C'est le bon moment pour nous. C'est toujours le bon moment pour affronter de grands joueurs. La remontada, c'est une expérience de plus pour nous. On en a parlé. Aujourd'hui, nous sommes mieux préparés."

4 000 supporters présents à Santiago Bernabéu

Depuis lundi, Madrid parle un peu plus français que d'habitude. Les supporters parisiens débarquent dans la capitale espagnole. Ils seront 4 000 à supporter le PSG dans l'antre des merengues. Diki est arrivé mardi midi avec 5 amis. Ce seine et marnais en a eu pour 200 euros de déplacement (ticket compris) "C'est le match a ne pas raté, une finale avant l'heure. J'ai hâte de voir ce match et s'est marrant je le sens bien. Une petite victoire 1 à 0, ça me va très bien"

Diki et son ami Fabien ont arrivés mardi à Madrid © Radio France - Bruno Salomon

