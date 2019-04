Ligue des Champions : le FC Barcelone et l'Ajax d'Amsterdam qualifiés pour les demi-finales

Le FC Barcelone, emmené par Lionel Messi, et le surprenant Ajax d'Amsterdam, tombeur de la Juventus de Cristiano Ronaldo, se sont qualifiés mardi pour les demi-finales de la Ligue des champions, dernier carré de la compétition où ils affronteront au moins un club anglais.

Le Barça s'impose facilement face à Manchester United

Le Barça s'est facilement imposé 3-0 au Camp Nou face à Manchester United, qui a semblé un cran en dessous pendant tout le match.

La qualification des Barcelonais s'est scellée dès la première période, sur un doublé du quintuple ballon d'or Lionel Messi : d'abord sur un fabuleux numéro de soliste dont il a le secret, Messi a crocheté Fred pour aller enrouler une frappe du pied gauche aux 20 mètres (16e), avant de décocher quatre minutes plus tard une frappe du droit du même endroit, sur laquelle De Gea s'est complètement troué (20e). Les 9e et 10e buts de l'Argentin, de loin le meilleur buteur de la compétition. C'est encore Messi qui est à l'origine du troisième but, inscrit par Philippe Coutinho (61e).

Le Barça affrontera, fin avril, le vainqueur du quart de finale retour opposant mercredi le leader de la Premier League, Liverpool, au FC Porto (2-0 pour les Reds de Liverpool à l'aller).

L'Ajax parvient à renverser la Juve

Dans l'autre quart de finale du soir, bien plus disputé, la jeunesse dorée de l'Ajax a renversé la Juve 2-1 chez les Italiens.

Après avoir ouvert le score par l'autre quintuple ballon d'or, Cristiano Ronaldo (28e), les Turinois ont progressivement abandonné le contrôle du ballon à des Néerlandais décomplexés et toujours guidés par le Serbe Dusan Tadic. La Juventus n'aura donc mené que six petites minutes. Le temps que la VAR valide le but de Ronaldo et que Van de Beek vienne égaliser (34e). Séduisante dans le jeu, toujours tournée vers l'avant, la jeune garde de l'Ajax a fini par prendre l'avantage grâce à une tête rageuse sur corner de Matthijs de Ligt (67e).

En demi-finale, l'Ajax rencontrera le vainqueur du duel 100% anglais entre Tottenham et Manchester City (1-0 pour les Spurs de Tottenham à l'aller).