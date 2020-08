Ligue des champions : le Poitevin Guy Delhumeau, ancien gardien du PSG, espère "une belle victoire"

Le Poitevin Guy Delhumeau sera devant sa télévision ce dimanche soir. Il a été l'un des premier gardiens du PSG, et espère bien voir son équipe remporter pour la première fois de son histoire la Ligue des champions.

Chez lui, dans le Poitou, Guy Delhumeau va assurément regarder la finale de la Ligue des champions ce dimanche soir, entre le PSG et le Bayern Munich. Lui a été l'un des tout premiers gardiens du club parisien, en 1971.

Ils ont les moyens de faire un très bon résultat"

Après avec joué comme gardien à Poitiers pendant "quatre ou cinq années", Guy Delhumeau est recruté par le PSG en 1971. Le club a été créé seulement un an plus tôt et vient alors de décrocher son billet pour la première division. Le Poitevin jouera 31 match avec Paris, avant de partir au Paris FC, au moment où le club se scinde en deux.

Son tout premier match officiel, le PSG l'a joué face à Poitiers

Alors forcément, Guy Delhumeau souhaite "une très belle victoire" aux parisiens. Pour lui, Mbappé et Neymar peuvent faire la différence pour que Paris remporte la première Ligue des champions de son histoire. Il ajoute : "ils ont les moyens de faire un très bon résultat".

Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que l'histoire du PSG a commencé à Poitiers. C'est au stade Paul Rébeilleau que Paris joue son tout premier match officiel, face à Poitiers donc, le 23 août 1970, en deuxième division. "C'était un match très très disputé" se souvient Guy Delhumeau, alors encore gardien à Poitiers. Score final : 1-1.