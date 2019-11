Ligue des champions : le PSG s'impose dans la douleur face à Bruges et se qualifie pour les huitièmes

Paris, France

Le Paris Saint-Germain se qualifie pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. Paris s'est imposé, ce mercredi soir, face à Bruges. Une victoire dans la douleur, 1 - 0, au Parc des Princes, pour la 4e journée de la phase de groupe.

Le PSG n'a pas montré son plus veau visage en première période, mais Paris a réussi à concrétiser sa seule occasion des 45 premières minutes. C'est une nouvelle fois Mauro Icardi qui débloque la situation sur un centre tendu de Colin Dagba. En face, les Belges se sont montré légèrement inquiétant mais surtout beaucoup plus tourné vers le but que ne l'ont fait les Rouge et Bleu.

En seconde période, les Rouge et Bleu n'ont rien montré de plus et peuvent remercier Keylor Navas. Le gardien parisien sort un penalty et permet aux hommes de la capitale de conserver la victoire.

Un dernier déplacement avant la trêve

Pour conclure cette phase de six matchs en trois semaines, le PSG a rendez-vous en Bretagne. Paris se déplace à Brest, ce samedi, pour la 13e journée de Ligue 1. Une rencontre à suivre, comme toujours, en direct et en intégralité, sur France Bleu Paris. Les internationaux rejoindront ensuite leurs sélections, les autres auront une quinzaine de jours sans confrontation avant un retour sur les terrains de Ligue 1 programmé le 22 novembre, à domicile, face à Lille.