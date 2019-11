Ligue des champions : le PSG arrache le match nul face au Real

Paris, France

Déplacement compliqué pour le PSG et affiche conclue par un match nul. Paris est revenu au score, ce mardi face au Real Madrid de Zinédine Zidane. Un nul, 2-2, arraché en fin de seconde période sur la pelouse d'un Santiago Bernabéu plein à craquer et devant près de 3 000 supporters Rouge et Bleu.

Kylian Mbappé et Pablo Sarabia répondent au doublé de Karime Benzema. Kaylor Navas a sauvé les Rouge et Bleu grâce à d’innombrables parades. Un point pris par des Parisiens tendre et peu inspirés, qui assure la première place du groupe au PSG.

Revivez la rencontre grâce au live commenté

Nouveau voyage périlleux pour les Parisiens

Après les hauteurs de Madrid, les joueurs de la capitale ont rendez-vous du côté du rocher Monégasque. Déplacement prévu ce dimanche à 21h00 pour la 15 journée de Ligue 1. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Paris.