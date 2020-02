Le PSG s'incline contre le Borussia Dortmund 2-1 en Ligue des Champions

Paris, France

Paris manque ses retrouvailles avec la Ligue des champions. Le PSG s'est incliné, ce mardi, sur la pelouse de Dortmund. Un revers, 2-1, en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Erling Haaland a inscrit un doublé alors que Neymar a égalisé après un festival de Kylian Mbappé. En fin de rencontre, une frappe de l'attaquant brésilien a empêché le PSG de revenir.

Sanctionné lors de la rencontre, Marco Verratti et Thomas Meunier seront suspendus lors du match retour.

Les Rouge et Bleu retrouveront le Borussia Dortmund, le mercredi 11 mars, pour renverser la tendance pour une place en quart de finale de la Ligue des champions.

Paris se replonge dans la Ligue 1

Après les frissons européens, retour du quotidien avec la Ligue 1, dès dimanche, et la réception de Bordeaux pour les Rouge et Bleu toujours solides leaders en championnat. Une affiche à suivre, comme toujours, en direct et en intégralité sur France Bleu Paris.

