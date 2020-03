Ligue des champions : le PSG qualifié pour les quarts de finale après sa victoire 2-0 sur Dortmund

Les footballeurs parisiens verront les quarts de finale de la Ligue des champions ! Le PSG s'est imposé 2-0, ce mercredi, face à Dortmund dans un Parc des Princes à huis-clos face à la menace de coronavirus. Un succès qui permet aux Rouge et Bleu de faire leur retard après la défaite au match aller, 2 buts à 1, sur le terrain du Borussia.

Le PSG retrouve les quarts de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2016.

Dos au mur, le Paris SG a mis fin à trois ans de malédiction pour atteindre les quarts. Les Parisiens se sont imposés sur une tête plongeante de Neymar (28e) et une subtile déviation de Juan Bernat (45e+1), avant de contrôler en seconde période le club allemand, qui a fini à dix après l'exclusion d'Emre Can (89e). Le joueur du Borussia a en effet violemment poussé Neymar au sol lors d'une altercation. S'en est suivie une quasi bagarre générale sur la pelouse du Parc des Princes.

Les supporters ont craqué le huis clos

L'ambiance particulière du huis clos n'a donc pas perturbée le PSG. Il faut dire que les supporteurs parisiens les plus motivés étaient réunis mercredi devant le Parc, pour que "les joueurs (les) entendent de l'extérieur" à coups de pétards et feux d'artifices. Dans l'enceinte, le CUP est même parvenu à laisser des banderoles d'encouragements dans le virage comme "Mbappé > Haaland", "Notre seul virus, c'est le PSG", "Jouez comme des guerriers" ou encore "Qualifiez-nous!", tandis que l'écran géant du stade diffusait les images des fumigènes allumés près de la Porte d'Auteuil. Pari réussi. Surclassé à Dortmund par la fougue d'Erling Haaland et l'intelligence tactique d'Emre Can, le PSG a corrigé ses défauts sur le terrain d'entrée de jeu : de l'engagement défensif à l'image d'un Neymar revanchard, un pressing haut et des attaques variées.

Les joueurs célèbrent la victoire avec les supporters au balcon du parc des Prince

Alors pour les remercier, les Rouge et Bleu ont filé dès le coup de sifflet final dans les coursives du stade pour célébrer cette qualification avec les supporters, massés dans la rue. Neymar, buteur, a lui laissé échappé quelques larmes, assis sur un escalier du stade. Par deux fois, la superstar brésilienne a raté l'échéance cruciale du 8e de finale retour, en raison de blessures au pied. Et par deux fois, le PSG a boité avec lui, contre le Real Madrid en 2018 puis Manchester United en 2019. Ce mercredi, Neymar a enfin réussi à passer un tour de Ligue des champions avec le PSG, au terme d'une double confrontation contre le Borussia où il a marqué à chaque manche.

En raison du huis clos, les supporters du PSG ont mis l'ambiance à l'extérieur du Parc des Princes. © Maxppp - Arnaud Journois

Le tirage au sort des quarts de finale et des demi-finales aura lieu le 20 mars. Les matchs aller des quarts de finale sont prévus les 7 et 8 avril.

