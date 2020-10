Ligue des champions : Le PSG a bien respecté le couvre-feu face à Manchester United (défaite 2-1)

JEAN CATUFFE / DPPI via AFP

Kylian Mbappé et Neymar ont été aux abonnés absents sur cette rencontre face à Manchester United

La blague fait fureur sur les réseaux sociaux mais finalement elle résume bien cette soirée de Ligue des Champions. Le PSG a parfaitement respecté le couvre-feu, dès 21 heures on a vite compris que Paris ne sortirait pas... un grand match de sa poche.

Le PSG s'est raté dans cette rencontre. Sans un grand Navas, l'addition aurait pu être bien salée pour Paris. Les Mbappé, Neymar ou encore Herrera se sont perdus collectivement face à des Mancuniens sans génie mais qui avaient eux de l'envie à revendre.

Thomas Tuchel "surpris" par la prestation de ses joueurs

Après cette rencontre, Thomas Tuchel s'est présenté l'air défaitiste en conférence de presse, un peu ailleurs. L'entraîneur s'est dit "surpris" par la prestation de son équipe "On a eu beaucoup de problèmes, surtout en première période. Je suis surpris, car on a fait de bons matches avant et de bons entraînements", a déclaré l'entraîneur du PSG en conférence de presse.

" C'était une performance sans intensité, sans agressivité, sans récupération de ballon, sans contre-pressing C'était un peu bizarre. Je ne sais pas pourquoi" a-t-il ajouté. Cette prestation jette quand même un énorme froid pour ce début de campagne européenne du PSG. "Ce n'est pas le moment d'être trop critique en public", a commenté le technicien. "L'ambiance dans le vestiaire avant le match était un peu trop calme. J'ai eu un sentiment bizarre.", a-t-il déclaré.

Prochain match en Ligue des Champions pour le PSG dès mercredi prochain avec un déplacement en Turquie à Istanbul face à Basaksehir qui a perdu ce mardi 2-0 face au RB Leipzig (ALL).