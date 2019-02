Ligue des Champions : le PSG à l'épreuve de Manchester United

Par Bruno Salomon, France Bleu Paris et France Bleu

Ce mardi, le PSG défie Manchester United sur sa pelouse de Old Trafford (21h). Un huitième de finale aller de Ligue des Champions de feu entre un club parisien qui boîte sans Neymar ni Cavani et une équipe anglaise qui elle tourne au super depuis un mois et demi.