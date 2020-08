Ligue des Champions : le PSG a rendez-vous avec son histoire

Les fans du PSG y voient un signe du destin. Le 23 août peut devenir un jour sacré pour le club de la capitale. Imaginez, il y a 50 ans le Paris-Saint-Germain jouait son premier match professionnel à Poitiers en division 3. Ce soir, cinq décennies plus tard, Paris affronte le Bayern Munich en finale de Ligue des Champions.

Un rendez vous avec l'histoire

C'est peu de le dire, le foot français n'est pas un habitué des finales de Ligue des Champions. Ce dimanche, Paris va seulement jouer la 7eme finale d'un club français dans la reine des compétitions. Les supporters parisiens le savent, il n'y a que Marseille qui a soulevé la coupe en 1993.

Je veux marquer l’histoire de mon pays.

Neymar ou Kylian Mbappé seront sûment le facteurs X du PSG dans cette finale. L'élément qui peut tout faire basculer dans une rencontre. Arrivé en 2018 au PSG, Kylian Mbappé a déjà tout gagné dans sa jeune carrière... tout sauf la Ligue des Champions. Samedi à 24heures du coup d'envoi, le natif de Bondy s'est présenté à presse décontracté et ambitieux "C’est la raison pour laquelle je suis venu ici. Je veux marquer l’histoire de mon pays. Quand je suis arrivé ici, on a connu plusieurs désillusions, aujourd’hui on est en finale. On n’a pas lâché, je n’ai pas lâché. Ce serait une superbe récompense, ce serait incroyable, un grand accomplissement. "

La machine bavaroise

Les dirigeants du Bayern Munich et du PSG ne sont pas les meilleurs amis du monde. Depuis le passage du club parisien sous pavillon qatari en 2011, les dirigeants allemands tancent régulièrement le club de la capitale. Ce soir, c'est sur le terrain que ça va se jouer. Et Paris va avoir fort à faire. Le Bayern est clairement la meilleure équipe européenne du moment . De la cage de Manuel Neuer à l'attaquant Robert Lewandoski, l'équipe bavaroise est impressionnante. Le Bayern est invaincu en Ligue des Champions cette saison. Il reste sur 26 matchs sans défaite dont... 25 victoires.

Le 11 possible du PSG

Pour cette rencontre tellement importante, le PSG peut compter sur tout son effectif. Keylor Navas le gardien est de retour. Seul point d'interrogation qui va se retrouver au milieu de terrain entre Leandro Paredes et le revenant Marco Verratti.

Compo : Navas, Kerher, Bernat, Silva, Kimpembe, Marquinhos, Herrera, Paredes ou Verratti, Di Maria, Neymar et Mbappé

PSG - BAYERN MUNICH ÉMISSION SPÉCIALE

Installé au Parc des Princes mais aussi dans lieux de Paris au plus près des supporters, France Bleu Paris vous propose une émission spéciale 100% PSG dès 20h et jusqu'à minuit. Miguel Derennes et toute son équipe son mobilisé pour vous faire vivre ce moment historique.