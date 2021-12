Ligue des champions : le PSG bat le FC Bruges (4-1), grâce à des doublés de Mbappé et Messi

Pour leur dernier match de poule en Ligue des Champions, les footballeurs du PSG ont déroulé un jeu offensif comme on ne l'avait pas vu depuis plusieurs matches ce mardi 7 décembre. Les Parisiens ont battu le FC Bruges 4-1. Mbappé et Messi y sont chacun allés de leur doublé.

Un doublé en sept minutes, une passe décisive. Kylian Mbappé a délivré une prestation impressionnante sous les couleurs du PSG ce mardi 7 décembre au Parc des Princes à l'occasion de la réception de Bruges, pour la dernière journée des phases de poule en Ligue des Champions. Les footballeurs parisiens ont battu les Belges 4-1, avec un doublé express de Mbappé et un autre doublé de Lionel Messi. Si le PSG s'est montré particulièrement offensif en première période, ses joueurs ont déroulé un jeu plus brouillon en seconde période.

Kylian Mbappé, sérial buteur

Les hommes de Mauricio Pochettino étaient déjà qualifiés en huitième de finale de la Ligue des Champions avant même le coup d'envoi, mais ils n'ont pas pris la réception du FC Bruges à la légère, loin de là. Dès les premières minutes de jeu, Kylian Mbappé s'est montré incroyable en ouvrant le score dès la deuxième minute avant de doubler la mise quelques minutes plus tard. Sur une passe en cloche d'Angel Di Maria, le Français a armé une formidable reprise de volée du droit. Et avec ce doublé, Kylian MBappé est devenu le plus jeune joueur à atteindre et dépasser la barre des 30 buts en Ligue des Champions.

Un impressionnant travail collectif

Les footballeurs du PSG ont su se montrer unis ce mardi face à Bruges, en multipliant les passes décisives. Un énorme travail collectif qui a payé puisque Kylian Mbappé a déclenché une attaque éclair à la 38e minute de jeu, offrant une superbe passe décisive à Lionel Messi. L'Argentin a alors marqué le troisième but de cette rencontre, et son troisième but au Parc des Princes.

Une deuxième période plus brouillon

Au retour de la mi-temps, les footballeurs parisiens ont montré un jeu plus brouillon, beaucoup moins offensif. Le PSG a pu compter sur la vigilance de Donnarumma qui a repoussé plusieurs tirs vicieux des Belges. Mais le gardien n'a rien pu faire face à Mats Rits et son plat du pied à la 67e minute. Le but du FC Bruges est venu punir les Parisiens, trop hautains avec de nombreuses pertes de balle haute.

Finalement à la 76e minute, Lionel Messi a été plus combatif. Sur un pénalty, le Ballon d'or n'a pas tremblé et a marqué un doublé. C'est son deuxième doublé avec le PSG, après celui qu'il avait inscrit contre Leipzig, là encore en Ligue des champions.

Malgré cette seconde période plus poussive, le PSG s'est imposé 4-1 face au FC Bruges. Paris file donc en huitième de finale de la Ligue des Champions, mais connaîtra son prochain adversaire le 13 décembre.