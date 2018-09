Mauvaise soirée pour les clubs français en Ligue des champions ce mardi. Le PSG a chuté à Liverpool (3-2) après un but dans le temps additionnel de Roberto Firmino, dès la première journée de Ligue des champions, tout comme Monaco face à l'Atlético de Madrid (2-1).

Première défaite de la saison pour le PSG

Paris veut remporter la Ligue des Champions, mais Liverpool lui a rappelé que la concurrence sera, cette année encore, féroce, en se montrant impitoyable dans la première affiche de la saison. Les finalistes sortants ont logiquement dominé les Parisiens de Neymar, qui concèdent leur première défaite de la saison après "seulement" un mois et demi de compétition - contre quatre mois lors de l'exercice précédent. Paris, un temps mené 2 à 0, a cru prendre un point presque inespéré après le but de Kylian Mbappé (84e) mais Roberto Firmino s'est chargé de les faire redescendre sur terre, d'une magnifique frappe dans le temps additionnel (90e+2). Le PSG attendait son premier test pour se jauger, il sait désormais qu'il lui reste beaucoup à travailler.

Le 2ème but marqué par Mbappé #LFCPSG

But d'égalisation avant le 3-2 final.#FBsportpic.twitter.com/033fo7gZ6l — France Bleu Paris (@francebleuparis) September 18, 2018

Mission "finale" enclenchée pour l'Atlético de Madrid

L'Atlético de Madrid d'Antoine Griezmann a démarré sa mission "finale", qui se jouera dans son stade en juin, par une victoire à Monaco. Les Monégasques, inquiétants en championnat, ne se sont pas rassurés face à l'Atletico de Madrid. Les joueurs de la Principauté ont pourtant ouvert le score grâce au premier but en C1 de Samuel Grandsir. Mais rapidement, les Madrilènes ont pris le dessus et Costa a égalisé sur un superbe service de Griezmann, avant que Gimenez ne reprenne magnifiquement un corner de Koke pour donner l'avantage aux siens. Et comme souvent avec l'Atletico, le match a été fermé et Monaco n'a pas réussi à forcer le verrou des Colchoneros et s'est incliné 2-1, deux semaines avant d'aller défier Dortmund.

Dortmund bat Bruges 1-0, Naples et l'Étoile rouge de Belgrade font match nul

Dans les autres rencontres de la soirée, Dortmund justement a mis du temps à transpercer la défense de Bruges mais finalement, Pulisic a offert un succès précieux aux Allemands (1-0). Dans le groupe de Paris, Naples n'a pu ramener mieux qu'un point de Belgrade dans une ambiance électrique (0-0).