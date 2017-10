Ligue des Champions - Le PSG cartonne sans forcer face à Anderlecht 4 buts à 0

3ème victoire en 3 matchs de Ligue des Champions pour le PSG. Ce mercredi, les Parisiens ont battu Anderlecht 4 buts à 0 grâce à des buts de Mbappé, Cavani, Neymar et Di Maria. Le PSG est toujours leader de la poule B devant le Bayern Munich. Paris va pouvoir penser au classico de dimanche (L1, 20h)

C'est un match très agréable auquel les spectateurs du stade Constant Vanden Stock ont assisté ce mercredi. Entre une équipe d'Anderlecht offensive et un effectif parisien qui a joué petit bras mais toujours aussi tranchant en attaque, la rencontre a été riche en occasion. Grâce à un grand Alphonse Aréola dans sa cage et 4 buts de Mbappé (3'), Cavani (43'), Neymar (65') et Di Maria (88'), Paris reste leader de la poule B de cette ligue des champions. Prochain européen face à Anderlecht le 31 octobre au Parc des Princes (20h45) mais avant cela dimanche pour la 10ème journée de L1 le PSG va défier l'OM au vélodrome.

8 - @KMbappe est le seul joueur à avoir atteint 8 buts avant ses 20 ans dans l’histoire de la Ligue des Champions. Phénomène. pic.twitter.com/7YE8KZqIMJ — OptaJean (@OptaJean) October 18, 2017