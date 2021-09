Ligue des champions : Le PSG déçoit et fait match nul 1-1 contre Bruges

Marquinhos (PSG) et Charles De Ketelaere (Bruges) durant le match de ligue des Champions

Le PSG a fait match nul avec Bruges (1-1) pour la première journée de phase de groupes de ligue des champions. Une soirée difficile pour les parisiens.

Tout avait bien commencé. Le premier but a été inscrit quinze minutes après le début de la rencontre. Ander Herrera ajuste une frappe du pied gauche qui finit au fond des filets sur un centre de Kylian MBappé.

Un milieu de terrain problématique

Il n'aura fallu que douze minutes aux joueurs de Bruges pour égaliser. Hans Vanaken, seul dans la surface de réparation parisienne, fusille Keylor Navas qui ne peut rien faire.

Le milieu de terrain, malgré le but de Herrera, n'a pas été à la hauteur. Paredes et Wijnaldum se sont montrés particulièrement faibles. A la mi-temps, les deux joueurs ont été respectivement remplacés par Danilo et Draxler.

Les parisiens décevants

Dès la 50ème minute de jeu, Kylian MBappé est sorti, blessé au gros orteil. Il a été remplacé par Mauro Icardi. De son côté Neymar, sifflé par le public, a été particulièrement absent durant toute la soirée.

Il a fallu attendre la 68ème minute de jeu pour voir le premier corner pour le PSG. Le club parisien n'a pas réussi à trouver un bon rythme durant la deuxième mi-temps. Preuve que tout allait de travers, Messi a pris un carton jaune à la 72ème minute.

Un prochain match difficile

Le Paris Saint-Germain devra faire mieux le 28 septembre pour la deuxième journée. L'adversaire sera Manchester City. Les anglais ont facilement battu Leipzig 5 buts à 3.

Léo Messi, Kylian Mbappé et Neymar devront être beaucoup plus en forme que ce mercredi soir.