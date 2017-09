Ligue des Champions - Le PSG démarre en fanfare, victoire 5 à 0 face au Celtic FC

Le PSG n'a pas fait de sentiment pour son premier match de Ligue des Champions de la saison. En Ecosse, ce mardi, Paris a battu sèchement le Celtic FC 5 à 0. Cavani, Mbappé et Neymar ont encore frappé. Le PSG s'installe en tête de la poule B et recevra dans 15 jours le Bayern Munich (27-09 à 20h45).

Belle démonstration de force du PSG pour ouvrir sa campagne européenne. Paris a rendu une copie quasi-parfaite, avec un une attaque de feu, et une défense solide pour conserver le clean sheet (5-0) face à un Celtic Glasgow perdu sur le terrain. Neymar a ouvert le balle (18'), Mbappé a suivi (34'), Cavani a encore collé un doublé (41' sp, 85') et le malheureux Lustig a marqué contre son camp (83'). Paris s'empare de la 1ère place de la poule B avec ce score fleuve. De son côté, les allemands du Bayern Munich se sont imposés 3 à 0 face à Anderlecht. Le Bayern et le PSG ont rendez-vous le 27 septembre prochain pour un match qui s'annonce bouillant.